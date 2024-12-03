Клинические рекомендации внедрят в России с 2025 года: суть нововведения и критика Матвиенко

Обязательные клинические рекомендации внедрят в России с 2025 года. Это будут специальные протоколы, которые регулируют деятельность врачей и, согласно задумке, сделают их работу более эффективной. Детали нововведения, однако, остаются не вполне ясны, о чем заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она рекомендовала Минздраву России представить для регионов дополнительные разъяснения по этому вопросу. Подробнее об изменениях в здравоохранении страны — в материале URA.RU.
Что такое клинические рекомендации
Клинические рекомендации (КР) — это протоколы для практикующих врачей. В них установлены алгоритмы диагностики и лечения пациента в конкретной клинической ситуации.
Помимо них в КР представлена краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению. КР утверждает Минздрав.
Сейчас переходный период по работе медорганизаций на основе КР для большинства регионов России завершится 1 января 2025 года. За их несоблюдение клиникам и врачами грозит в том числе административная и уголовная ответственность, поясняют «Ведомости».
Раздел о КР ранее появился в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан» и в законе «Об ОМС» в 2018 году. В соответствии с ним медпомощь должна быть организована в соответствии с КР и с учетом стандартов. Основная цель — информационная поддержка решений врача с учетом новейших клинических данных.
С какими проблемами могли столкнуться регионы
Госдума России уже приняла решение о продлении переходного периода для медицинских организаций по внедрению КР до 1 января 2025 года. Это решение было объявлено членом Комитета по бюджету и налогам Айратом Фарраховым.
Данный шаг был предпринят на фоне критики депутатов, касающейся неготовности системы здравоохранения к обязательному переходу на национальные гайдлайны. Отмечалось, например, что клинические рекомендации должны интегрировать локальные протоколы, которые учитывают специфику и возможности каждой медицинской организации. Это важно для защиты медучреждений от излишнего внимания от правоохранительных органов.
Позиция Национальной медицинской палаты (НМП) также подчеркивает, что хотя клинические рекомендации сами по себе не требуют обязательного исполнения, протоколы лечения, разработанные на их основе для конкретных патологий, должны соответствовать реальным возможностям, кадровому составу и уровню медицинской организации. Вице-президент НМП Сергей Дорофеев на аппаратном совещании в ноябре указал, что в настоящее время такие протоколы отсутствуют в нормативной базе здравоохранения.
Матвиенко призвала Минздрав разъяснить принципы работы с КР
Минздрав России должен провести разъяснительную работу с региональными медицинскими организациями по переходу на обязательные КР, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
«Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами. Но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя», — сказала сенатор.
Она отметила, что не может быть так, что Минздрав говорит об отсутствии проблем с переходом на новые КР, а врачи сообщают об обратном. «Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — заключила Матвиенко.
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