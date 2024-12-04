Елка, игрушки, стол и подарки: сколько стоит отпраздновать Новый 2025 год

Елка, гирлянда и игрушки обойдутся россиянам в среднем в 3698 рублей

05 декабря 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Высокая инфляция делает новогодние праздники испытанием для бюджета Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU Подготовка к Новому году — это особое время, когда хочется окружить себя и близких атмосферой праздника. Каждая семья стремится украсить свой дом и поставить елку — символ наступающего года, нарядив ее игрушками и гирляндами. Но сколько же стоит организовать новогодний праздник в 2025 году, с учетом всех необходимых атрибутов, от праздничного стола до подарков? Как изменения в экономике повлияют на стоимость новогодних традиций — в материале URA.RU. Новость по теме Теплые салаты на Новый год 2025: топ-7 рецептов для праздничного стола В среднем продукты для праздничного стола подорожали на 13,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во сколько обойдется новогодний стол Каждый год в России традиционная новогодняя корзина становится все дороже. В 2024 году средняя стоимость новогоднего стола составит 9,1 тысячи рублей, что значительно выше прошлогоднего показателя в 8,05 тысячи рублей. Эта разница объясняется не только высокой продовольственной инфляцией, но и недавним падением курса рубля, которое также еще не полностью отразилось на ценах, отмечает МК . Состав праздничного стола, подорожавшего на 13,5%, включает в себя продукты для основных блюд, закусок, фруктов и напитков. Например, стоимость запеченной курицы (2 килограмма) с картофелем (500 граммов) оценивается в 471 рубль, что даже дешевле, чем в 2023 году, согласно данным Единой межгосударственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). За овощную нарезку (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени) придется заплатить 436 рублей — на 12% больше прошлогоднего. Мясная и сырная тарелки, включающие 300 граммов копченостей, вареной и сырокопченой колбасы, а также 400 граммов сыра, подорожали на 8,5%, достигнув 1139 рублей. Праздники в последние недели года сопровождаются ажиотажем, что традиционно приводит к скачку цен перед Новым годом. При этом все больше россиян предпочитают отмечать праздник дома, заранее закупаясь продуктами. Новогодние салаты, такие как оливье и сельдь под шубой, для четверых стоят 553 и 261 рубль соответственно. Бутерброды с красной икрой подорожали на 34% и оцениваются в 2326 рублей за 12 штук, бутерброды со шпротами — 258 рублей, разносолы — 210 рублей. Стоимость центрального напитка новогодней ночи — шампанского — выросла до 385 рублей за бутылку против 349 рублей годом ранее, цена на бутылку вина составила 458 рублей (ранее — 410), а коньяк теперь стоит 733 рубля против прежних 683. Фрукты к праздничному столу, включающие килограммы апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов, стоят на 7% больше, чем в прошлом году, — 995 рублей. Торт обойдется в 628 рублей, что на 12% дороже. Среди наиболее подорожавших продуктов — картофель (на 65%), икра (на 34%) и сливочное масло (на 31%). Самая недорогая елка с украшениями обойдется россиянам в 3698 рублей Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU Сколько стоит елка на Новый год Праздничная атрибутика, такая как новогодние ели, гирлянды и игрушки, обойдется россиянам в среднем в 3698 рублей, сообщают аналитики сервиса «Купер». Средняя цена живой елки варьируется от 1500 до 38 615 рублей. Двухметровое живое деревце чаще всего стоит около 3500 рублей. Искусственная полутораметровая елка обойдется в 14—16 тысяч рублей. Средняя цена елочных украшений стартует от 5,9 рубля, на гирлянды — от 80 рублей до 40 000 рублей. Таким образом, стоимость живой ели с украшениями составляет в среднем 3698 рублей, тогда как для искусственной — 3098 рублей, пишут «Известия». Приятный подарок можно выбрать и за тысячу рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как выбрать недорогой новогодний подарок Выбирая недорогой новогодний подарок в пределах 500-1000 рублей, стоит учитывать вкусы и предпочтения получателя. Важно обращать внимание на качество подарка и избегать поддельных товаров, чтобы не разочаровать получателя ни брендом, ни дарителем. Лучше выбрать что-то небольшое и качественное, что будет полезным и не займет много места. Миниатюрные подарки часто оцениваются выше больших и дешевых. Что подарить гурману Любителям готовить можно подарить наборы специй, подходящие для определенной кухни, набор для приготовления глинтвейна, качественную разделочную доску, поварской нож или же ассорти сиропов для напитков. Такие подарки не только приятны, но и полезны на кухне. Что подарить автомобилисту Автомобилисты оценят практичные подарки. Им подойдут такие презенты, как антидождь для стекол, наборы для полировки, ароматизаторы, автомобильные холодильники, антибликовые очки или брелки для разморозки замков. Что подарить модникам Для людей, любящих моду, оригинальные аксессуары, такие как необычная брошь, зонт, карманные платки, галстук, набор шейных платков или стильная заколка, всегда будут уместны. Украшения и зажимы для галстуков и денег также будут хорошим вариантом. Как выбрать подарок коллеге При выборе подарка для коллеги важно учитывать их профессиональную сферу и избегать слишком личных подарков, таких как парфюмерия. Даже простые подарки вроде кружки или ручки с индивидуальным дизайном могут оказываться оригинальными и приятными. Полезные вещи с праздничной темой, будь то свечи или предметы с новогодним принтом, также могут стать удачным выбором для коллег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка к Новому году — это особое время, когда хочется окружить себя и близких атмосферой праздника. Каждая семья стремится украсить свой дом и поставить елку — символ наступающего года, нарядив ее игрушками и гирляндами. Но сколько же стоит организовать новогодний праздник в 2025 году, с учетом всех необходимых атрибутов, от праздничного стола до подарков? Как изменения в экономике повлияют на стоимость новогодних традиций — в материале URA.RU. Каждый год в России традиционная новогодняя корзина становится все дороже. В 2024 году средняя стоимость новогоднего стола составит 9,1 тысячи рублей, что значительно выше прошлогоднего показателя в 8,05 тысячи рублей. Эта разница объясняется не только высокой продовольственной инфляцией, но и недавним падением курса рубля, которое также еще не полностью отразилось на ценах, отмечает МК. Состав праздничного стола, подорожавшего на 13,5%, включает в себя продукты для основных блюд, закусок, фруктов и напитков. Например, стоимость запеченной курицы (2 килограмма) с картофелем (500 граммов) оценивается в 471 рубль, что даже дешевле, чем в 2023 году, согласно данным Единой межгосударственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). За овощную нарезку (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени) придется заплатить 436 рублей — на 12% больше прошлогоднего. Мясная и сырная тарелки, включающие 300 граммов копченостей, вареной и сырокопченой колбасы, а также 400 граммов сыра, подорожали на 8,5%, достигнув 1139 рублей. Праздники в последние недели года сопровождаются ажиотажем, что традиционно приводит к скачку цен перед Новым годом. При этом все больше россиян предпочитают отмечать праздник дома, заранее закупаясь продуктами. Новогодние салаты, такие как оливье и сельдь под шубой, для четверых стоят 553 и 261 рубль соответственно. Бутерброды с красной икрой подорожали на 34% и оцениваются в 2326 рублей за 12 штук, бутерброды со шпротами — 258 рублей, разносолы — 210 рублей. Стоимость центрального напитка новогодней ночи — шампанского — выросла до 385 рублей за бутылку против 349 рублей годом ранее, цена на бутылку вина составила 458 рублей (ранее — 410), а коньяк теперь стоит 733 рубля против прежних 683. Фрукты к праздничному столу, включающие килограммы апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов, стоят на 7% больше, чем в прошлом году, — 995 рублей. Торт обойдется в 628 рублей, что на 12% дороже. Среди наиболее подорожавших продуктов — картофель (на 65%), икра (на 34%) и сливочное масло (на 31%). Праздничная атрибутика, такая как новогодние ели, гирлянды и игрушки, обойдется россиянам в среднем в 3698 рублей, сообщают аналитики сервиса «Купер». Средняя цена живой елки варьируется от 1500 до 38 615 рублей. Двухметровое живое деревце чаще всего стоит около 3500 рублей. Искусственная полутораметровая елка обойдется в 14—16 тысяч рублей. Средняя цена елочных украшений стартует от 5,9 рубля, на гирлянды — от 80 рублей до 40 000 рублей. Таким образом, стоимость живой ели с украшениями составляет в среднем 3698 рублей, тогда как для искусственной — 3098 рублей, пишут «Известия». Выбирая недорогой новогодний подарок в пределах 500-1000 рублей, стоит учитывать вкусы и предпочтения получателя. Важно обращать внимание на качество подарка и избегать поддельных товаров, чтобы не разочаровать получателя ни брендом, ни дарителем. Лучше выбрать что-то небольшое и качественное, что будет полезным и не займет много места. Миниатюрные подарки часто оцениваются выше больших и дешевых. Что подарить гурману Любителям готовить можно подарить наборы специй, подходящие для определенной кухни, набор для приготовления глинтвейна, качественную разделочную доску, поварской нож или же ассорти сиропов для напитков. Такие подарки не только приятны, но и полезны на кухне. Что подарить автомобилисту Автомобилисты оценят практичные подарки. Им подойдут такие презенты, как антидождь для стекол, наборы для полировки, ароматизаторы, автомобильные холодильники, антибликовые очки или брелки для разморозки замков. Что подарить модникам Для людей, любящих моду, оригинальные аксессуары, такие как необычная брошь, зонт, карманные платки, галстук, набор шейных платков или стильная заколка, всегда будут уместны. Украшения и зажимы для галстуков и денег также будут хорошим вариантом. Как выбрать подарок коллеге При выборе подарка для коллеги важно учитывать их профессиональную сферу и избегать слишком личных подарков, таких как парфюмерия. Даже простые подарки вроде кружки или ручки с индивидуальным дизайном могут оказываться оригинальными и приятными. Полезные вещи с праздничной темой, будь то свечи или предметы с новогодним принтом, также могут стать удачным выбором для коллег.