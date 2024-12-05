Трамп попросил закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу обратился в апелляционный суд штата Джорджия с ходатайством о прекращении судебного разбирательства по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Защитник ссылается на президентский иммунитет политика, утверждая, что после его вторичного избрания в ноябре 2024 года он обладает полной защитой от судебных преследований.
«5 ноября 2024 года Дональд Трамп вновь стал избранным президентом, и 20 января 2025 года состоится его инаугурация как 47-го президента США. Действующий президент полностью защищен от любых обвинений и любых судебных преследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата», — говорится в ходатайстве суду.
Кроме того, в августе 2023 года присяжные в Джорджии выдвинули обвинения против Трампа и его сподвижников в попытках изменить итоги выборов 2020 года. Эти обвинения охватывают не только действия в Джорджии, но и в других штатах.
Дональд Трамп, который был избран 45-м президентом США в 2016 году, вновь выиграл выборы 5 ноября 2024 года. Он готовится к инаугурации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.