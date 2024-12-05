Трамп попросил закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

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Адвокаты Трампа настаивают на президентском иммунитете и просят прекратить все судебные преследования
Адвокаты Трампа настаивают на президентском иммунитете и просят прекратить все судебные преследования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу обратился в апелляционный суд штата Джорджия с ходатайством о прекращении судебного разбирательства по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Защитник ссылается на президентский иммунитет политика, утверждая, что после его вторичного избрания в ноябре 2024 года он обладает полной защитой от судебных преследований.

«5 ноября 2024 года Дональд Трамп вновь стал избранным президентом, и 20 января 2025 года состоится его инаугурация как 47-го президента США. Действующий президент полностью защищен от любых обвинений и любых судебных преследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата», — говорится в ходатайстве суду.

Кроме того, в августе 2023 года присяжные в Джорджии выдвинули обвинения против Трампа и его сподвижников в попытках изменить итоги выборов 2020 года. Эти обвинения охватывают не только действия в Джорджии, но и в других штатах.

Дональд Трамп, который был избран 45-м президентом США в 2016 году, вновь выиграл выборы 5 ноября 2024 года. Он готовится к инаугурации.

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Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу обратился в апелляционный суд штата Джорджия с ходатайством о прекращении судебного разбирательства по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Защитник ссылается на президентский иммунитет политика, утверждая, что после его вторичного избрания в ноябре 2024 года он обладает полной защитой от судебных преследований. «5 ноября 2024 года Дональд Трамп вновь стал избранным президентом, и 20 января 2025 года состоится его инаугурация как 47-го президента США. Действующий президент полностью защищен от любых обвинений и любых судебных преследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата», — говорится в ходатайстве суду. Кроме того, в августе 2023 года присяжные в Джорджии выдвинули обвинения против Трампа и его сподвижников в попытках изменить итоги выборов 2020 года. Эти обвинения охватывают не только действия в Джорджии, но и в других штатах. Дональд Трамп, который был избран 45-м президентом США в 2016 году, вновь выиграл выборы 5 ноября 2024 года. Он готовится к инаугурации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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