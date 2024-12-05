Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Россия будет вести переговоры о будущем Украины с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Причиной данного решения он называет отсутствие легитимной власти в Киеве.
«С кем там (на Украине — прим. ред.) подписывать-то соглашение? Там нет легитимной власти. Скорее всего, придется с Трампом договариваться, давайте говорить откровенно», — сказал Степашин в интервью ТАСС. Он также отметил, что поздравление Дональда Трампа президентом РФ Владимиром Путиным является сигналом о начале нового этапа в отношениях.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который обещал в своей предвыборной кампании решить российско-украинский конфликт, возникла новая возможность для мирных переговоров. В то время как европейские лидеры склоняются к дипломатическому решению конфликта, исходя из текущей военной ситуации на Украине, Россия выразила готовность к возобновлению диалога, прерванного по инициативе Украины.
В ходе встречи с руководителями Министерства иностранных дел Владимир Путин 14 июня озвучил ключевые требования для разрешения конфликта. Он указал на необходимость вывода украинских вооруженных сил из регионов Донбасса и Новороссии, а также подчеркнул важность отказа Киева от планов на вступление в НАТО.
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