В Европе нашли для Украины единственно верное решение для завершения СВО

Европейские лидеры все больше склоняются к дипломатическому решению конфликта на востоке Украины, учитывая продолжающееся продвижение военных Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и подход, предлагаемый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Многие чиновники считают, что только переговоры могут стать эффективным ответом на текущую ситуацию. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
«Россия медленно, но верно продвигается вперед <...> Поэтому многие европейские чиновники согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — сообщила американская газета. Европейские политики выражают обеспокоенность насчет того, какие именно требования РФ готов принять будущий президент США в рамках возможного соглашения о прекращении огня.
Согласно мнению Трампа и его советников, Украине, принимая во внимание трудности на поле боя, скоро не останется другого выбора, кроме как начать мирные переговоры. Также, согласно материалу газеты, Киев более склонен к мирным переговорам с Москвой, чем это признается публично.
В начале ноября в США прошли президентские выборы. Одержал победу на них кандидат от Республиканской партии и бизнесмен Дональд Трамп. В своих предвыборных обещаниях, избранный глава США заявлял, что при переизбрании он сможет остановить российско-украинский конфликт.
Россия неоднократно заявляла о своей открытости к диалогу. Во время телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшейся 15 ноября, президент Владимир Путин отметил, что Российская Федерация всегда поддерживала и продолжает поддерживать возможность возобновления переговоров, которые были прекращены по инициативе Украины.
О возможности переговоров с Россией заявил не так давно и глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, диалог возможет при условии присутствия третьих стран и усилении страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.