Российские военные ведут зачистку от ВСУ в Часовом Яре

ВС РФ разгромили позиции ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
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ВС РФ ведут зачистку от ВСУ в Часовом Яре
ВС РФ ведут зачистку от ВСУ в Часовом Яре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На окраинах крупного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории огнеупорного завода в Часовом Яре ДНР, уничтожена группа украинских военнослужащих. Об этом сообщили в силовых структурах.

«На северо-восточной окраине огнеупорного завода большую группу противника уничтожили. Сейчас дозачищают позиции», — передает ТАСС слова представителей ведомства. По информации источника, помимо ликвидации вражеских сил, на данном участке фронта также наблюдается большое количество беглецов с украинской стороны.

Ранее в силовых структурах рассказали, что ВСУ при отступлении с позиций в Часовом Яре оставляют после себя там «целые стихийные морги», пишет RT. На брошенных опорных пунктах украинские солдаты оставляют «десятки тел своих сослуживцев».

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На окраинах крупного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории огнеупорного завода в Часовом Яре ДНР, уничтожена группа украинских военнослужащих. Об этом сообщили в силовых структурах. «На северо-восточной окраине огнеупорного завода большую группу противника уничтожили. Сейчас дозачищают позиции», — передает ТАСС слова представителей ведомства. По информации источника, помимо ликвидации вражеских сил, на данном участке фронта также наблюдается большое количество беглецов с украинской стороны. Ранее в силовых структурах рассказали, что ВСУ при отступлении с позиций в Часовом Яре оставляют после себя там «целые стихийные морги», пишет RT. На брошенных опорных пунктах украинские солдаты оставляют «десятки тел своих сослуживцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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