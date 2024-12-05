Российские военные ведут зачистку от ВСУ в Часовом Яре

На окраинах крупного укрепрайона ВСУ, расположенного на территории огнеупорного завода в Часовом Яре ДНР, уничтожена группа украинских военнослужащих. Об этом сообщили в силовых структурах.
«На северо-восточной окраине огнеупорного завода большую группу противника уничтожили. Сейчас дозачищают позиции», — передает ТАСС слова представителей ведомства. По информации источника, помимо ликвидации вражеских сил, на данном участке фронта также наблюдается большое количество беглецов с украинской стороны.
Ранее в силовых структурах рассказали, что ВСУ при отступлении с позиций в Часовом Яре оставляют после себя там «целые стихийные морги», пишет RT. На брошенных опорных пунктах украинские солдаты оставляют «десятки тел своих сослуживцев».
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