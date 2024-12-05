За склонение к абортам будут штрафовать в Красноярском крае

Депутаты Красноярского края приняли в первом чтении закон, запрещающий склонение беременных к аборту. Согласно документу, за эти действия будет предусматриваться административная ответственность. Информация размещена на официальном сайте законодательного собрания края.
«Документ направлен на запрет склонения к абортам путем подкупа, обман, угроз, убеждений, уговоров, обещаний», — отметил на заседании прокурор края Роман Тютюник. По его словам, разработка законопроекта обусловлена важностью защиты женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.
«Сейчас в Красноярском крае на двух рожденных детей приходится одна прерванная беременность», — сообщает пресс-служба на сайте законодательного собрания. Одна из причин прерывание беременностей — давление работодателей и близких людей.
Информирование врачом о наличии медицинских и социальных показаний для прерывания беременности — не будет считаться склонением к аборту.
Такой закон впервые был принят в Мордовии еще в августе 2023 года. После его ввели в Курской, Тверской, Калининградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Всего в 14 субъектах страны. В ноябре этого года к обсуждению такого закона приступили и в Тюменской области.
Во многих регионах, где уже работает такая меры введены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей для граждан РФ, и от 10 до 20 для иностранцев. Должностные лица заплатят от 25 до 50 тысяч рублей. Какие административные штрафы введут в Красноярском крае, пока не известно.
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