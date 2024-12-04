04 декабря 2024

Первый лед привезли на челябинскую площадь для строительства новогоднего городка. Видео

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Строительство ледового городка. Челябинск, ледовый городок
В ледовый городок на площади Революции привезли первый лед (архивное фото) Фото:

Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске привезли первый лед. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба управления культуры.

«Возведение ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции продолжается. Сегодня привезли первую партию льда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Тем временем, синоптики ранее предупредили об аномально теплой погоде в декабре в Челябинске. 4 декабря температура воздуха днем поднималась до плюс двух градусов, сообщалось в прогнозе Гидрометеоцентра области. Впервые за последние годы жители Челябинска могут остаться без снега и на Новый год. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря, говорится в прогнозе «Гисметео».

В Челябинске ледовый городок 2024/2025 годов будет называться «Остров сокровищ». Планируется его сделать более наполненным, чем годом ранее. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов, рассказали ранее в городском управлении культуры.

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Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске привезли первый лед. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба управления культуры. «Возведение ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции продолжается. Сегодня привезли первую партию льда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тем временем, синоптики ранее предупредили об аномально теплой погоде в декабре в Челябинске. 4 декабря температура воздуха днем поднималась до плюс двух градусов, сообщалось в прогнозе Гидрометеоцентра области. Впервые за последние годы жители Челябинска могут остаться без снега и на Новый год. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря, говорится в прогнозе «Гисметео». В Челябинске ледовый городок 2024/2025 годов будет называться «Остров сокровищ». Планируется его сделать более наполненным, чем годом ранее. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов, рассказали ранее в городском управлении культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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