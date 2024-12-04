Развлечения Первый лед привезли на челябинскую площадь для строительства новогоднего городка. Видео 05 декабря 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + В ледовый городок на площади Революции привезли первый лед (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске привезли первый лед. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба управления культуры. «Возведение ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции продолжается. Сегодня привезли первую партию льда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тем временем, синоптики ранее предупредили об аномально теплой погоде в декабре в Челябинске. 4 декабря температура воздуха днем поднималась до плюс двух градусов, сообщалось в прогнозе Гидрометеоцентра области. Впервые за последние годы жители Челябинска могут остаться без снега и на Новый год. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря, говорится в прогнозе «Гисметео». В Челябинске ледовый городок 2024/2025 годов будет называться «Остров сокровищ». Планируется его сделать более наполненным, чем годом ранее. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов, рассказали ранее в городском управлении культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске привезли первый лед. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба управления культуры. «Возведение ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции продолжается. Сегодня привезли первую партию льда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тем временем, синоптики ранее предупредили об аномально теплой погоде в декабре в Челябинске. 4 декабря температура воздуха днем поднималась до плюс двух градусов, сообщалось в прогнозе Гидрометеоцентра области. Впервые за последние годы жители Челябинска могут остаться без снега и на Новый год. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря, говорится в прогнозе «Гисметео». В Челябинске ледовый городок 2024/2025 годов будет называться «Остров сокровищ». Планируется его сделать более наполненным, чем годом ранее. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов, рассказали ранее в городском управлении культуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям