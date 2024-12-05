Эксперты по трудоустройству назвали популярные вакансии для декретниц

Сервис по подбору персонала Superjob назвал перечень профессий, на которые работодатели готовы взять женщин в декрете. Результатами своего исследования специалисты по персоналу поделились с агентством URA.RU.
«Российский рынок труда предлагал осенью 2024 для мам в декрете следующие специальности: оператор кол-центра, менеджер маркетплейсов, менеджер по продажам, рекрутер», — сообщает Superjob. В текстах перечисленных вакансий указывалось, что на нее может претендовать женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.
При этом более удачным вариантом занятости, судя по опросам сервиса, молодые мамы считают удаленную работу на компанию, из которой они уходили в декрет. Работать по специальности в декрете чаще всего удается тестировщицам, переводчицам и дизайнерам. Также, по данным сервиса, каждая девятая женщина отказывается от декрета и выходит на работу практически сразу, после рождения ребенка.
«Женщина в декрете может работать, она не может весь день проводить в офисе», — считает руководитель Союза профессиональной поддержки материнства Любовь Осиленкер. По ее мнению, необходимо обеспечить возможность таким женщинам работать из дома. Есть много специальностей, которым подходит дистанционная занятость. «Даже когда ребенку 3 года, выход на работу в стандартном, грубо говоря, бездетном режиме, для многих остается неудачным выбором, — говорит Осиленкер. — Мы все знаем, дети болеют, дети вообще нуждаются в маме, даже когда им больше трех лет».
«Я вижу, что с развитием онлайн-платформ, возможность для заработка у мам в декрете стало намного больше», — говорит руководитель некоммерческой организации «Мама работает» в г. Краснодар Екатерина Гончарова. По ее мнению, помимо развития удаленной занятости для женщин с детьми, необходимо создавать в компаниях комнаты кратковременного пребывания для маленьких детей на тот случай, если дистанционная работа невозможна.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий обязать работодателей переводить беременных и женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, на удаленную работу по их заявлению.
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