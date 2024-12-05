В Челябинской области осужден экс-глава муниципалитета Сагитдинов

05 декабря 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Суд назначил Борису Сагитдинову наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет Фото: Илья Московец © URA.RU Нагайбакский райсуд Челябинской области отправил на пять с половиной лет в колонию общего режима бывшего главу Фершампенуазского сельского Бориса Сагитдинова. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. С лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представления власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и на службе в органах местного самоуправления на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также в качестве дополнительного наказания Сагитдинову назначили штраф в размере 260 тысяч рублей. Его арестовали в здании суда. До вступления приговора в законную силу он проведет в СИЗО. Новость по теме В деле главы челябинского райцентра появились новые эпизоды Сагитдинов был задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по региону. Было установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года он получал взятки от местного бизнесмена. Помимо этого, в вину мужчине поставили то, что он незаконно освободил жителя Нагайбакского района от исполнения обязательных работ, выдав ему подложную справку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нагайбакский райсуд Челябинской области отправил на пять с половиной лет в колонию общего режима бывшего главу Фершампенуазского сельского Бориса Сагитдинова. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. С лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представления власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и на службе в органах местного самоуправления на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также в качестве дополнительного наказания Сагитдинову назначили штраф в размере 260 тысяч рублей. Его арестовали в здании суда. До вступления приговора в законную силу он проведет в СИЗО. Сагитдинов был задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по региону. Было установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года он получал взятки от местного бизнесмена. Помимо этого, в вину мужчине поставили то, что он незаконно освободил жителя Нагайбакского района от исполнения обязательных работ, выдав ему подложную справку.