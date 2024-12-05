В Челябинской области осужден экс-глава муниципалитета Сагитдинов

Нагайбакский райсуд Челябинской области отправил на пять с половиной лет в колонию общего режима бывшего главу Фершампенуазского сельского Бориса Сагитдинова. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. С лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представления власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и на службе в органах местного самоуправления на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также в качестве дополнительного наказания Сагитдинову назначили штраф в размере 260 тысяч рублей. Его арестовали в здании суда. До вступления приговора в законную силу он проведет в СИЗО.
Сагитдинов был задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по региону. Было установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года он получал взятки от местного бизнесмена. Помимо этого, в вину мужчине поставили то, что он незаконно освободил жителя Нагайбакского района от исполнения обязательных работ, выдав ему подложную справку.
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