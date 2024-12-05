«Деньги не пахнут»: продюсер объяснил приезд Литвиновой в Москву

Недавний визит эмигрировавшей в Париж после начала спецоперации актрисы Ренаты Литвиновой в Москву не стоит рассматривать как окончательное возвращение. Об этом URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко. По его мнению, скорее всего, актриса приехала в Россию с целью заработка.
«Я не думаю, что это окончательное возвращение Ренаты Литвиновой. Насколько я слышал, она уже приезжала когда-то. Это, возможно, какие-то приезды для заработка», — отметил Рудченко.
По словам продюсера, многие артисты, покинувшие страну, не отказываются от возможностей заработать на родине. «Иноагенты и артисты, покинувшие нашу страну, не стесняются никаких заработков. Для них деньги не пахнут. И когда им готовы заплатить, они всегда приедут», — добавил Рудченко.
Продюсер также обратил внимание на то, что многие артисты, приезжая в Россию с целью заработка, не проявляют патриотической позиции по отношению к стране. По его мнению, это говорит об их безразличии к происходящим событиям и приоритете личных финансовых интересов.
«Им глубоко плевать на то, что происходит в стране. Волнует только заработок», — добавил продюсер.
Рудченко предположил, что окончательное возвращение Ренаты Литвиновой и других раскритиковавших политику России может зависеть от принятия закона о рублевых счетах, который сейчас рассматривают в Госдуме.
Он объяснил, что согласно этому законопроекту, иноагенты не смогут выводить заработанные в России деньги за границу, что может стать стимулом для пересмотра их статуса и возвращения в страну для урегулирования финансовых вопросов. Со слов Рудченко, невозможность вывода авторских отчислений, на которые многие из них существуют, может стать ключевым фактором для изменения их позиции.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о фотосессии Ренаты Литвиновой в Москве. Как сообщал журнал «СтарХит», актриса, недавно прибывшая в российскую столицу, позировала для фотографов на Столешниковом переулке, известном своими элитными магазинами. По одной из версий, визит связан с рекламной кампанией известного бренда.
После начала военных действий на Украине Литвинова переехала в Париж, где приобрела жилье неподалеку от Триумфальной арки. Ее возвращение в Москву стало неожиданностью для поклонников. Актриса не анонсировала поездку в своих социальных сетях, предпочитая информировать подписчиков о предстоящем парижском концерте 13 декабря. За рубежом Литвинова активно работает с модными домами и участвует в показах, избегая публичных комментариев по политическим вопросам.
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