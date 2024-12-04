В городе ХМАО вернули тепло в жилые дома после ремонтных работ

В Урае восстановлена подача тепла в жилые дома после ремонтных работ на сетях
В Урае (ХМАО) восстановлено теплоснабжение после проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «Вконтакте».
«Теплоснабжение восстановлено. Работы на сетях завершены. Спасибо команде „Урайтеплоэнергии“ за оперативную работу. Плановые работы проводились, чтобы исключить серьезные инциденты при более низких температурах», — прокомментировал заместитель главы города Владимир Гробовец.
Ранее URA.RU писало, что в Урае без отопления остался жилой микрорайон — 22 дома и два детского сада. Инцидентом заинтересовалась прокуратура региона.
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