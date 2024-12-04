04 декабря 2024

В городе ХМАО вернули тепло в жилые дома после ремонтных работ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае восстановлена подача тепла в жилые дома после ремонтных работ на сетях
В Урае восстановлена подача тепла в жилые дома после ремонтных работ на сетях Фото:

В Урае (ХМАО) восстановлено теплоснабжение после проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «Вконтакте».

«Теплоснабжение восстановлено. Работы на сетях завершены. Спасибо команде „Урайтеплоэнергии“ за оперативную работу. Плановые работы проводились, чтобы исключить серьезные инциденты при более низких температурах», — прокомментировал заместитель главы города Владимир Гробовец.

Ранее URA.RU писало, что в Урае без отопления остался жилой микрорайон — 22 дома и два детского сада. Инцидентом заинтересовалась прокуратура региона.

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В Урае (ХМАО) восстановлено теплоснабжение после проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «Вконтакте». «Теплоснабжение восстановлено. Работы на сетях завершены. Спасибо команде „Урайтеплоэнергии“ за оперативную работу. Плановые работы проводились, чтобы исключить серьезные инциденты при более низких температурах», — прокомментировал заместитель главы города Владимир Гробовец. Ранее URA.RU писало, что в Урае без отопления остался жилой микрорайон — 22 дома и два детского сада. Инцидентом заинтересовалась прокуратура региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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