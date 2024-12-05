Суд отстранил финуправляющего челябинского экс-депутата Юсупова

Арбитражный суд Башкортостана отстранил от обязанностей финансового управляющего Александра Ларкина. Как следует из данных «Федресурса», новым управляющим стал Александр Рыжанков.
«Определением Арбитражного суда Башкортостана арбитражный управляющий Александр Ларкин отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего должника Марселя Юсупова. Финансовым управляющим утвержден Александр Рыжанков», — указано на «Федресурсе».
За год у Юсупова сменилось три управляющих. В январе кредиторы, мажоритарным среди которых является «Правовой центр „МААТ“», инициировали отстранение Андрея Козлова, который это решение оспорил в суде. В августе в повестке дня собрания кредиторов появился вопрос об отстранении Ларкина. Заседание несколько раз откладывалось из-за болезни последнего. Решение суд вынес 29 ноября.
О сути претензий не сообщается. В правовом центре от комментариев летом отказались. Инициатор собрания «МААТ» намеревался заслушать отчет финуправляющего и изучить обстоятельства заключения договоров купли-продажи долей Юсупова в двух компаниях — челябинском «Космосе» и уфимском «ТВК Аркаим-Экспо».
Политическая деятельность Юсупова началась в Челябинске, где он занимал должность члена общественного совета при заксобрании региона. В дальнейшем его карьера продолжилась в Госдуме РФ, где он представлял интересы Башкортостана. В марте 2018 года было объявлено о признании Юсупова банкротом.
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