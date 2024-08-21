Управляющего бывшего депутата-банкрота из Челябинска хотят отстранить

Финансового управляющего Александра Ларкина бывшего депутата-банкрота из Челябинска Марселя Юсупова хотят отстранить от исполнения обязанностей. Это следует из повестки будущего заседания собрания кредиторов.
«Повестка дня. Об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении финуправляющего А. Н. Ларкина от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина М. Х. Юсупова», — следует из документа, который имеется в распоряжении URA.RU.
Причины не сообщаются. В ходе заседания заслушают отчет управляющего о движении денежных средств с 22 февраля, разберут ситуацию, связанную с заключением договоров купли-продажи долей Юсупова в компаниях «Космос» и «ТВК Аркаим-Экспо».
Аналогичные требования в январе были направлены в суд в отношении предыдущего финансового управляющего Андрея Козлова. Предварительно мажоритарный кредитор, «Правовой центр „МААТ“», добился признания незаконным бездействия Козлова. Как сказано в документе суда, Козлов не заключил в срок договор с победителем торгов по продаже компании «Башкирия». Фирма выступает совладельцем гостиничного бизнеса «Парк-Сити Урал». Сделка совершалась в пользу самого кредитора. Другим поводом для конфликта стала квартира супруги Юсупова в Уфе. Недвижимость Алина Юсупова подарила общему сыну Харису, и суд признал это законным. Козлову вменили в вину то, что отказ суда он вовремя не оспорил. Однако с тех пор прошло несколько аналогичных процессов со сходными обстоятельствами в отношении других активов первой жены экс-депутата. Решения судов аналогичны. Козлов отстранение оспорил.
Политическую карьеру Юсупов начинал в Челябинске. Политик входил в состав общественного совета при заксобрании региона. Затем в Госдуме РФ представлял интересы Башкортостана. Банкротом признан в марте 2018 года.
Представители правового центра URA.RU споры не комментируют. При подготовке материала в адрес Ларкина направлен запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил.
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