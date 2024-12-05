В Екатеринбурге сделают бесплатными проезд в транспорте и парковки

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Демонтаж старых турникетов на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, плата за проезд, оплата проезда, метрополитен, стоимость проезда в метро, проезд в метро
Проезд сделают бесплатным на два дня Фото:

В Екатеринбурге 31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го сделают бесплатным проезд в метро, трамваях и троллейбусах. Вместе с этим во все новогодние праздники отменят плату за уличную парковку. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Решение приняли на сегодняшнем заседании коллегии администрации города. Такой новогодний подарок для жителей и гостей уральской столицы стал возможен благодаря применению брутто-контрактов — одного из главных пунктов транспортной реформы», — пояснил Орлов. Парковка будет бесплатной с 29 декабря по 8 января.

Большую транспортную реформу мэр анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, однако ее перенесли до 1 февраля 2025-го.

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В Екатеринбурге 31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го сделают бесплатным проезд в метро, трамваях и троллейбусах. Вместе с этим во все новогодние праздники отменят плату за уличную парковку. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Решение приняли на сегодняшнем заседании коллегии администрации города. Такой новогодний подарок для жителей и гостей уральской столицы стал возможен благодаря применению брутто-контрактов — одного из главных пунктов транспортной реформы», — пояснил Орлов. Парковка будет бесплатной с 29 декабря по 8 января. Большую транспортную реформу мэр анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, однако ее перенесли до 1 февраля 2025-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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