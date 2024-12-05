В Екатеринбурге сделают бесплатными проезд в транспорте и парковки

05 декабря 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Проезд сделают бесплатным на два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го сделают бесплатным проезд в метро, трамваях и троллейбусах. Вместе с этим во все новогодние праздники отменят плату за уличную парковку. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Решение приняли на сегодняшнем заседании коллегии администрации города. Такой новогодний подарок для жителей и гостей уральской столицы стал возможен благодаря применению брутто-контрактов — одного из главных пунктов транспортной реформы», — пояснил Орлов. Парковка будет бесплатной с 29 декабря по 8 января. Большую транспортную реформу мэр анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, однако ее перенесли до 1 февраля 2025-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го сделают бесплатным проезд в метро, трамваях и троллейбусах. Вместе с этим во все новогодние праздники отменят плату за уличную парковку. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Решение приняли на сегодняшнем заседании коллегии администрации города. Такой новогодний подарок для жителей и гостей уральской столицы стал возможен благодаря применению брутто-контрактов — одного из главных пунктов транспортной реформы», — пояснил Орлов. Парковка будет бесплатной с 29 декабря по 8 января. Большую транспортную реформу мэр анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, однако ее перенесли до 1 февраля 2025-го.