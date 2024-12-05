Претензии Генпрокуратуры к экс-владельцам «Макфы» выросли на 1,5 млрд рублей

05 декабря 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Иск генпрокуратуры к экс-владельцам «Макфы» вырос с 18,2 млрд рублей до 19,7 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Генпрокуратура РФ увеличила размер исковых требований к бывшим владельцам «Макфы», среди которых значатся семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Претензии выросли с 18,2 млрд рублей до 19,7 млрд рублей. «Новый ответчик — Подоляко Михаил Павлович, получавший дивиденды от „Макфы“. Общая сумма иска генпрокуратуры с учетом этого человека выросла на 1,5 миллиарда и соответственно составила 19,7 миллиарда рублей», — передает слова адвоката Игоря Трунова «74.ру». Новость по теме Генпрокуратура потребовала 18 млрд с основателей «Макфы» Юревича и Белоусова Иск на 18,2 млрд рублей к экс-владельцам холдинга был подан Генпрокуратурой РФ в Центральный райсуд Челябинска в середине ноября. В иске речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа». По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение. В ходе процесса суд наложил аресты на счета ответчиков, среди которых числятся сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. Адвокаты обжаловали это решение. Их жалобы пока не рассмотрены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура РФ увеличила размер исковых требований к бывшим владельцам «Макфы», среди которых значатся семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Претензии выросли с 18,2 млрд рублей до 19,7 млрд рублей. «Новый ответчик — Подоляко Михаил Павлович, получавший дивиденды от „Макфы“. Общая сумма иска генпрокуратуры с учетом этого человека выросла на 1,5 миллиарда и соответственно составила 19,7 миллиарда рублей», — передает слова адвоката Игоря Трунова «74.ру». Иск на 18,2 млрд рублей к экс-владельцам холдинга был подан Генпрокуратурой РФ в Центральный райсуд Челябинска в середине ноября. В иске речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа». По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение. В ходе процесса суд наложил аресты на счета ответчиков, среди которых числятся сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. Адвокаты обжаловали это решение. Их жалобы пока не рассмотрены.