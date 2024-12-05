Претензии Генпрокуратуры к экс-владельцам «Макфы» выросли на 1,5 млрд рублей

Генпрокуратура РФ увеличила размер исковых требований к бывшим владельцам «Макфы», среди которых значатся семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Претензии выросли с 18,2 млрд рублей до 19,7 млрд рублей.
«Новый ответчик — Подоляко Михаил Павлович, получавший дивиденды от „Макфы“. Общая сумма иска генпрокуратуры с учетом этого человека выросла на 1,5 миллиарда и соответственно составила 19,7 миллиарда рублей», — передает слова адвоката Игоря Трунова «74.ру».
Иск на 18,2 млрд рублей к экс-владельцам холдинга был подан Генпрокуратурой РФ в Центральный райсуд Челябинска в середине ноября. В иске речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа». По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение.
В ходе процесса суд наложил аресты на счета ответчиков, среди которых числятся сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. Адвокаты обжаловали это решение. Их жалобы пока не рассмотрены.
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