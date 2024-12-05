США и НАТО получили данные об оружии РФ, наблюдая над ракетой «Циркон»

05 декабря 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Страны НАТО наблюдали за военными учениями ВМФ в Средиземном море, пишет TWZ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США и страны НАТО наблюдали за военных учений в Средиземном море, которые были организованы Военно-морским флотом РФ. В рамках мероприятий была запущена российская ракета «Циркон», а также ряд других. Об отслеживании учений странами Запада заявил обозревателю американского журнала TWZ Томас Ньюдик. По его словам, Запад якобы получил некоторые данные о российском вооружении. «Несомненно, различные силы США и НАТО также внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о „Цирконе“ и других системах», — написал журналист в своем материале. Он сравнил «Циркон» с американской ракетой X-51 Waverider. Однако обозреватель уточнил, что российская ракета все еще остается загадкой для Пентагона. На днях в Средиземном море прошли военные учения с участием российских экипажей фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко». В ходе мероприятий была запущена ракета «Циркон», а также «Оникс» и «Калибр». «Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Иностранные журналисты неоднократно писали о ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США и страны НАТО наблюдали за военных учений в Средиземном море, которые были организованы Военно-морским флотом РФ. В рамках мероприятий была запущена российская ракета «Циркон», а также ряд других. Об отслеживании учений странами Запада заявил обозревателю американского журнала TWZ Томас Ньюдик. По его словам, Запад якобы получил некоторые данные о российском вооружении. «Несомненно, различные силы США и НАТО также внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о „Цирконе“ и других системах», — написал журналист в своем материале. Он сравнил «Циркон» с американской ракетой X-51 Waverider. Однако обозреватель уточнил, что российская ракета все еще остается загадкой для Пентагона. На днях в Средиземном море прошли военные учения с участием российских экипажей фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко». В ходе мероприятий была запущена ракета «Циркон», а также «Оникс» и «Калибр». «Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Иностранные журналисты неоднократно писали о ней.