США и НАТО получили данные об оружии РФ, наблюдая над ракетой «Циркон»

Страны НАТО наблюдали за военными учениями ВМФ в Средиземном море, пишет TWZФото: NIDS/NATO Multimedia Library
США и страны НАТО наблюдали за военных учений в Средиземном море, которые были организованы Военно-морским флотом РФ. В рамках мероприятий была запущена российская ракета «Циркон», а также ряд других. Об отслеживании учений странами Запада заявил обозревателю американского журнала TWZ Томас Ньюдик. По его словам, Запад якобы получил некоторые данные о российском вооружении.
«Несомненно, различные силы США и НАТО также внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о „Цирконе“ и других системах», — написал журналист в своем материале. Он сравнил «Циркон» с американской ракетой X-51 Waverider. Однако обозреватель уточнил, что российская ракета все еще остается загадкой для Пентагона.
На днях в Средиземном море прошли военные учения с участием российских экипажей фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко». В ходе мероприятий была запущена ракета «Циркон», а также «Оникс» и «Калибр». «Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Иностранные журналисты неоднократно писали о ней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
США и страны НАТО наблюдали за военных учений в Средиземном море, которые были организованы Военно-морским флотом РФ. В рамках мероприятий была запущена российская ракета «Циркон», а также ряд других. Об отслеживании учений странами Запада заявил обозревателю американского журнала TWZ Томас Ньюдик. По его словам, Запад якобы получил некоторые данные о российском вооружении. «Несомненно, различные силы США и НАТО также внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о „Цирконе“ и других системах», — написал журналист в своем материале. Он сравнил «Циркон» с американской ракетой X-51 Waverider. Однако обозреватель уточнил, что российская ракета все еще остается загадкой для Пентагона. На днях в Средиземном море прошли военные учения с участием российских экипажей фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко». В ходе мероприятий была запущена ракета «Циркон», а также «Оникс» и «Калибр». «Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Иностранные журналисты неоднократно писали о ней.