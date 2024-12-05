Путин сделал неожиданную и громкую рокировку среди губернаторов

Президент Владимир Путин дал сигнал губернаторам, что никто из них не защищен от отставки даже спустя два месяца после выборов. Поздно вечером 5 декабря он уволил главу Курской области Алексея Смирнова, с мая этого года и до Единого дня голосования работавшего в должности в статусе врио, и назначил на его место депутата Госдумы Александра Хинштейна. Как объяснили URA.RU эксперты, Путин произвел рокировку и поменял Смирнова на более активного политика.
«Значительная часть вашей трудовой деятельности связана с работой в Государственной Думе. С 2016 по 2018 годы вы работали в качестве советника директора Росгвардии. Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области.
Там востребовано кризисное управление, учитывая ту ситуацию, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления. Самое главное — нужно организовать работу по помощи людям», — сказал Путин и спросил Хинштейна: «Готовы?».
Предложение главы государства Хинштейн воспринял как «огромную честь и большое доверие». Он заверил, что сделает все, чтобы оправдать доверие президента. «Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны. Сделаю максимум возможного и приложу все усилия, которые способен, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Хинштейн на предложение Путина.
По мнению опрошенных URA.RU экспертов, решение Путина о неожиданной рокировке в губернаторском корпусе (Смирнов — фактически первый губернатор, который лишился своего поста уже через полгода после назначения врио и через 2,5 месяца после прямых выборов) связано с тем, что теперь уже бывший глава региона не справился с задачами. Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что для «тяжелой кризисной ситуации» Смирнов оказался не способен.
«Человек был готов работать в инерционном режиме и не потянул. Чего-то мы не знаем, какие-то вещи, которые были видны только тем людям, которые прямо вовлечены в процесс управления очень непростой ситуацией в Курской области», — отметил политолог.
Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что Смирнов оказался под слишком сильным информационным и эмоциональным давлением после вторжения ВСУ в Курскую область. Жители были недовольны поведением местных чиновников, но губернатору не удалось разрешить эти конфликты. «Скорее, ему просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время.
Никто не ожидал, что произойдет это вторжение ВСУ. Для жителей эта ситуация оказалась болезненной. И нужно было, чтобы кто-то в итоге понес свою долю ответственности, пострадал вместе с ними, в том числе в карьерном плане. Смирнов не смог пройти этот кризис», — полагает Еловский.
Хинштейна же все эксперты считают опытным политиком. Политолог Минченко говорит, что он «очень сильный коммуникатор, и эти качества могут быть востребованы в ситуации, когда у людей есть запрос на оперативную и правдивую информацию». Политконсультант Ярослав Игнатовский напомнил, что Хинштейн много лет был связан с силовиками и «являлся наконечником коррупционных расследований».
Политолог Дмитрий Еловский характеризует Хинштейна как «серьезного, большого игрока с большим опытом работы на стратегическом направлении». «Председатели комитетов Госдумы — это кадровый резерв для назначений, как и те же федеральные министры. Они должны хорошо уметь выстраивать отношения как с отраслевыми игроками, так и с гражданами, быть лидерами, уметь работать и с правительством, и с губернаторами», — объяснил эксперт.
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