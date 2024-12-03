Хинштейн поздравил челябинскую судью со скандальной отставкой

04 декабря 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн назвал решение об отставке судьи Елены Антоновой, смягчившей приговор мигранту-насильнику, единственно верным Фото: Роман Наумов © URA.RU Депутат Госдумы Александр Хинштейн поздравил судью Челябинского облсуда Елену Антонову, смягчившую приговор мигранту, изнасиловавшему дочь участника СВО в Магнитогорске (Челябинская область), с отставкой. В социальных сетях парламентарий назвал это решение единственно правильным. «Судья, смягчившая приговор таксисту-мигранту, осужденному за изнасилование несовершеннолетней в Челябинске, подала в отставку. Поздравляю уже бывшую судью Антонову с единственно правильным принятым решением!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Новость по теме Челябинская судья, смягчившая приговор мигранту-насильнику, подала в отставку Заявление Антоновой об уходе в отставку с 9 января 2025 года рассмотрели на прошедшем 29 ноября заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области. Ее просьба была удовлетворена. Антонова рассматривала дела мигранта-насильника Назарали Сайакбарова на стадии апелляции. Ее решение смягчить приговор с восьми лет строгого режима до трех с половиной лет общего вызвало общественный резонанс. Тот же Хинштейн обратился напрямую к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой внести представление на подобное решение. Региональное надзорное ведомство уже занимается этим вопросом. Сайакбаров был осужден Орджоникидзевским райсудом Магнитогорска. В суде удалось доказать, что в августе 2023 года он, работая в такси, получил заявку на поездку. Пассажиром была 16-летняя девушка. Он несколько часов катал ее по городу, предлагая вместе провести время. Но получив отказ, привез ее к себе на квартиру, где изнасиловал. Родственники потерпевшей после заявили, что им предлагали миллион рублей за молчание. Речь даже шла о свадьбе. Но они отказались и написали заявление на мигранта. Наказание за подобное преступление было суровым, но в апелляции дело было переквалифицировано на менее тяжкое, в связи с чем срок и вид исправительного учреждения также заменили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поздравил судью Челябинского облсуда Елену Антонову, смягчившую приговор мигранту, изнасиловавшему дочь участника СВО в Магнитогорске (Челябинская область), с отставкой. В социальных сетях парламентарий назвал это решение единственно правильным. «Судья, смягчившая приговор таксисту-мигранту, осужденному за изнасилование несовершеннолетней в Челябинске, подала в отставку. Поздравляю уже бывшую судью Антонову с единственно правильным принятым решением!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Заявление Антоновой об уходе в отставку с 9 января 2025 года рассмотрели на прошедшем 29 ноября заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области. Ее просьба была удовлетворена. Антонова рассматривала дела мигранта-насильника Назарали Сайакбарова на стадии апелляции. Ее решение смягчить приговор с восьми лет строгого режима до трех с половиной лет общего вызвало общественный резонанс. Тот же Хинштейн обратился напрямую к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой внести представление на подобное решение. Региональное надзорное ведомство уже занимается этим вопросом. Сайакбаров был осужден Орджоникидзевским райсудом Магнитогорска. В суде удалось доказать, что в августе 2023 года он, работая в такси, получил заявку на поездку. Пассажиром была 16-летняя девушка. Он несколько часов катал ее по городу, предлагая вместе провести время. Но получив отказ, привез ее к себе на квартиру, где изнасиловал. Родственники потерпевшей после заявили, что им предлагали миллион рублей за молчание. Речь даже шла о свадьбе. Но они отказались и написали заявление на мигранта. Наказание за подобное преступление было суровым, но в апелляции дело было переквалифицировано на менее тяжкое, в связи с чем срок и вид исправительного учреждения также заменили.