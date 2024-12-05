Запретил депутатам доллары и евро: чем прославился ушедший из жизни академик Велихов

Академик Евгений Велихов скончался на 90-м году жизни

06 декабря 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Евгений Велихов скончался на 90-м году жизни Фото: Игорь Руссак / РИА Новости В России скончался физик-теоретик и общественный деятель Евгений Велихов. Он был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 2012 году стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Академик являлся инициатором поправок в ряд законов, запретивших госслужащим упоминать доллар и евро, кроме случаев цитирования. Чем прославился Евгений Велихов — в материале URA.RU. Начало жизни Велихова в Москве В 1958 году Велихов окончил физический факультет МГУ Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Его отец Павел был инженером и лауреатом Сталинской премии 1949 года за разработку новых механизмов для строительства высотных зданий в Москве, пишет «Царьград». В 1958 году Велихов окончил физический факультет МГУ по специальности «теоретическая физика», а в 1961 году — аспирантуру этого факультета. В 1964 году он получил ученую степень доктора физико-математических наук за теоретические работы в области физики низкотемпературной плазмы. В 1983—1988 годах Велихов был председателем комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной войны, а в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором для предотвращения попадания радиоактивного топлива в грунтовые воды. В 1988—1989 годах возглавлял Ядерное сообщество СССР. Запретил депутатам выражаться в долларах и евро Академик хотел запретить госслужащим оценивать в долларах и евро сведения о стоимости товаров, услуг, работ Фото: Александр Елизаров © URA.RU В 2006 году Федеральное собрание РФ утвердило поправки Евгения Велихова в законы «О СМИ», «О защите прав потребителей», «О правительстве РФ», «О статусе члена СФ и депутата Государственной Думы РФ», в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Академик хотел запретить госслужащим оценивать в долларах и евро сведения о стоимости товаров, услуг, работ, суммы сделок и прочего. Депутаты смягчили предложение и разрешили «при необходимости» дополнительно указывать в оценках эквивалент рублевой суммы в иностранной валюте. В итоге упоминание долларов и евро разрешили ответственным лицам при цитировании публичных высказываний и документов, но с указанием первоисточника. Научная деятельность и награды Велихов является автором и соавтором более 200 монографий, научных отчетов и статей. Среди них «Ударные космические вооружения и международная безопасность» (1986), «Физические явления в газоразрядной плазме» (1987), «Развитие ядерной энергетики в условиях нераспространения» (2002), «Россия в мировой энергетике XXI века» (2006) и другие. В 2012 году академик Велихов стал доверенным лицом Путина Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Академик был удостоен наград «Герой Социалистического Труда» (1985) и «Герой Труда Российской Федерации» (2020). Награжден тремя орденами Ленина, орденами Мужества, Дружбы, Трудового Красного Знамени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством». Евгений Велихов являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, а также Государственной премии РФ. Велихов был почетным членом Физико-технического института имени Иоффе, Шведской королевской академии инженерных наук, иностранным членом Американской ассоциации содействия развитию науки, отмечает телеканал 360. Был почетным профессором американских университетов Тафт, Нотр-Дам, Дрексель и лондонского университета. В честь Велихова назван астероид 3601, орбита которого находится между Марсом и Юпитером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России скончался физик-теоретик и общественный деятель Евгений Велихов. Он был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 2012 году стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Академик являлся инициатором поправок в ряд законов, запретивших госслужащим упоминать доллар и евро, кроме случаев цитирования. Чем прославился Евгений Велихов — в материале URA.RU. Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Его отец Павел был инженером и лауреатом Сталинской премии 1949 года за разработку новых механизмов для строительства высотных зданий в Москве, пишет «Царьград». В 1958 году Велихов окончил физический факультет МГУ по специальности «теоретическая физика», а в 1961 году — аспирантуру этого факультета. В 1964 году он получил ученую степень доктора физико-математических наук за теоретические работы в области физики низкотемпературной плазмы. В 1983—1988 годах Велихов был председателем комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной войны, а в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором для предотвращения попадания радиоактивного топлива в грунтовые воды. В 1988—1989 годах возглавлял Ядерное сообщество СССР. В 2006 году Федеральное собрание РФ утвердило поправки Евгения Велихова в законы «О СМИ», «О защите прав потребителей», «О правительстве РФ», «О статусе члена СФ и депутата Государственной Думы РФ», в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Академик хотел запретить госслужащим оценивать в долларах и евро сведения о стоимости товаров, услуг, работ, суммы сделок и прочего. Депутаты смягчили предложение и разрешили «при необходимости» дополнительно указывать в оценках эквивалент рублевой суммы в иностранной валюте. В итоге упоминание долларов и евро разрешили ответственным лицам при цитировании публичных высказываний и документов, но с указанием первоисточника. Велихов является автором и соавтором более 200 монографий, научных отчетов и статей. Среди них «Ударные космические вооружения и международная безопасность» (1986), «Физические явления в газоразрядной плазме» (1987), «Развитие ядерной энергетики в условиях нераспространения» (2002), «Россия в мировой энергетике XXI века» (2006) и другие. Академик был удостоен наград «Герой Социалистического Труда» (1985) и «Герой Труда Российской Федерации» (2020). Награжден тремя орденами Ленина, орденами Мужества, Дружбы, Трудового Красного Знамени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством». Евгений Велихов являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, а также Государственной премии РФ. Велихов был почетным членом Физико-технического института имени Иоффе, Шведской королевской академии инженерных наук, иностранным членом Американской ассоциации содействия развитию науки, отмечает телеканал 360. Был почетным профессором американских университетов Тафт, Нотр-Дам, Дрексель и лондонского университета. В честь Велихова назван астероид 3601, орбита которого находится между Марсом и Юпитером.