Лавров заявил об отсутствии у РФ результатов анализов Навального*

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии результатов медицинских анализов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года. Об этом министр сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы до сих пор не получили ответа на вопрос о результатах медицинских анализов Алексея Навального, который лечился в Германии», — заявил Лавров. Их интервью с Карлсоном опубликовано на официальном сайте журналиста.
Лавров подчеркнул, что запрос на предоставление данных анализов был обусловлен не только интересом к состоянию здоровья Навального, но и желанием понять, какие методы лечения были применены. «Мы не обнаружили того, что, по утверждениям немецкой стороны, было найдено у него. Мы не знаем, что они с ним сделали», — добавил глава МИД РФ.
Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно в Омске. Там блогер впал в кому. Позже россиянина по требованию его семьи перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Навальный вышел из комы 7 сентября. Власти Германии продолжают настаивать, что на Алексея Навального было совершено покушение. В свою очередь, Россия возмущена тем, что власти Германии не отвечают на официальные запросы по его делу. В МИД РФ заявили, что нападки стран G7 по поводу госпитализации блогера не имеют оснований, передает телеканал 360.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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