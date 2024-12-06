В ЯНАО и ХМАО замедлилось строительство нового жилья

В ЯНАО и ХМАО снизились темпы ввода нового жилья в октябре-ноябре 2024 года в сравнении с предыдущим. Об этом сообщили специалисты Тюменьстата.
«В ЯНАО построено на 2,0% меньше жилых помещений, чем в январе-октябре 2023 года. В ХМАО — Югре меньше уровня предыдущего года на 6,9%», — рассказали на странице Тюменьстата во ВКонтакте.
Всего за промежуток с января по октябрь в ЯНАО введено 255 тысяч квадратных метров. В ХМАО эта цифра в два раза больше, там в эксплуатацию ввели 583 тысячи квадратных метров жилья.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде предоставят бесплатно земельные участки под ИЖС. Городские власти выделят шесть земельных участков под строительство частных домов.
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