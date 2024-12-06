В ЯНАО и ХМАО замедлилось строительство нового жилья

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Темпы ввода нового жилья снизились в ЯНАО и ХМАО на 2,0% и 6,9% в сравнении с прошлым годом
Темпы ввода нового жилья снизились в ЯНАО и ХМАО на 2,0% и 6,9% в сравнении с прошлым годом Фото:

В ЯНАО и ХМАО снизились темпы ввода нового жилья в октябре-ноябре 2024 года в сравнении с предыдущим. Об этом сообщили специалисты Тюменьстата.

«В ЯНАО построено на 2,0% меньше жилых помещений, чем в январе-октябре 2023 года. В ХМАО — Югре меньше уровня предыдущего года на 6,9%», — рассказали на странице Тюменьстата во ВКонтакте. 

Всего за промежуток с января по октябрь в ЯНАО введено 255 тысяч квадратных метров. В ХМАО эта цифра в два раза больше, там в эксплуатацию ввели 583 тысячи квадратных метров жилья. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде предоставят бесплатно земельные участки под ИЖС. Городские власти выделят шесть земельных участков под строительство частных домов. 

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В ЯНАО и ХМАО снизились темпы ввода нового жилья в октябре-ноябре 2024 года в сравнении с предыдущим. Об этом сообщили специалисты Тюменьстата. «В ЯНАО построено на 2,0% меньше жилых помещений, чем в январе-октябре 2023 года. В ХМАО — Югре меньше уровня предыдущего года на 6,9%», — рассказали на странице Тюменьстата во ВКонтакте.  Всего за промежуток с января по октябрь в ЯНАО введено 255 тысяч квадратных метров. В ХМАО эта цифра в два раза больше, там в эксплуатацию ввели 583 тысячи квадратных метров жилья.  Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде предоставят бесплатно земельные участки под ИЖС. Городские власти выделят шесть земельных участков под строительство частных домов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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