ВСУ активно используют иностранных наемников для удержания позиций в центре Часова Яра в ДНР, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным «Чукча». Среди убитых обнаружены солдаты из стран Евросоюза и Латинской Америки.
«Противник отчаянно цепляется за руины огнеупорного комбината и частный сектор жилых микрорайонов в центре города, используя в качестве „пожарных команд“ иностранных наемников... , однако бойцы ВС РФ в ежедневном режиме, улица за улицей освобождают Часов Яр. В радиоэфире вновь звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки», — сказал «Чукча» в беседе с ТАСС.
Начальник оперативного штаба также уточнил, что украинское командование не прекращает попытки контратак, активно привлекая к обороне иностранных наемников. Он подчеркнул неизбежность падения Часового Яра и указал на высокие потери среди военнослужащих ВСУ в этом районе.
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