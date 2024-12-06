Обстановка в Курской области на 6 декабря: новости с фронта, ход боев, смена власти

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 июля 2024 года. За четыре месяца украинская армия потеряла 37 тысяч военных, что сопоставимо с провалившимся контрнаступлением Украины в 2023 году. Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыгин подчеркнул, что ВС РФ постараются выбить противника с российской территории к Новому году. О том, как шли бои за Курскую область и ситуация на сегодняшний день — в материале URA.RU.
Обстановка в Курской области в декабре 2024 года
За четыре месяца со дня вторжения в Курскую область ВСУ потеряли около 37 тысяч солдат, это следует из данных Минобороны РФ. Это около половины потерь украинской армии во время контрнаступления в 2023-м, тогда они составили 71 тысячу, согласно заявлению президента России Владимира Путина.
Через один или два месяца ВСУ могут быть полностью вытеснены из Курской области. Об этом заявил военный эксперт Александр Зимовский, его слова передает издание «Аргументы и Факты».
«ВСУ там [в Курской области] будут окончательно раздавлены через месяц или два месяца. Они несут колоссальные потери, сопоставимые с провальным контрнаступлением прошлого года», — отметил Зимовский. По его словам, эти жертвы не имеют никакого смысла с точки зрения военной тактики и несут чисто политические мотивы.
ВС РФ сталкиваются с непростыми ситуациями на курском направлении, поскольку силы ВСУ там постоянно пополняются дополнительными резервами. Однако украинская армия продолжает терять личный состав и технику, и освобождение российского региона находится в ближайшей перспективе, заявил Дандыкин в беседе с Lenta.ru.
«Ребятам, которые там воюют, непросто: Вооруженный силы Украины постоянно бросают в регион новые резервы, теряют людей, технику. Но наши военные постараются, чтобы к Новому году противник был изгнан и разбит», — рассказал Дандыкин.
По его словам, осторожные шаги российской армии под Курском объясняются важностью сохранения жизней своих солдат. При этом противник тянет резервные войска с кураховского и других направлений, но все же выдыхается, заключил Дандыкин.
Как менялась ситуация под Курском
Август
ВСУ теряли по 400 бойцов в день, общие потери противника тогда составляли около семи тысяч военных и 73 танка, а также другие боевые машины. Летчики ВКС России наносили удары по украинским войскам с обеих сторон границы. Авиация и «Искандеры» уничтожали противника также и в приграничье Курской — Сумской области, в 12 ее районах.
Группировка «Курск» обеспечивалась всем необходимым, в частности, средствами наблюдения, разведки и поражения. Минобороны планово выполняли реализацию всех возникающих вопросов.
ВСУ пытались атаковать дронами Курскую АЭС, создавая опасность ядерного инцидента. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил станцию и заявил, что несмотря на близкие боевые действия, она работает в нормальных условиях.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что атака на российский регион была попыткой отвлечения ВС РФ от сражений в ДНР. Он подчеркивал, что в первую очередь это касалось покровского и кураховского направлений. Из-за этого, по заявлению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, российские войска получили свободу действий на донецком направлении.
Также стало известно, что для жителей Курской и Белгородской областей «Почта России» стала действовать бесплатно. Жители этих регионов могли как свободно принимать, так и отправлять посылки.
Сентябрь
ВСУ продолжали терять людей и технику, украинские бойцы начали активно сдаваться в плен. Российская авиация продолжала выполнять работу по целям противника, прерывая попытки резервов прорваться на российскую границу. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в пяти населенных пунктах Курской области: Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Также в этом регионе работали морпехи и десантники.
Сообщалось, что из-за сложной местности российские тяжелые снайперы вынуждены работать на коротких дистанциях вплоть до 300 метров. ВСУ начинал терять ресурсы для удержания захваченных ими территорий.
Ядерная напряженность сохранялась. Гросси на Генассамблее ООН заявил, что ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию.
Стало известно о полном списке удерживаемых в плену ВСУ мирных жителей с захваченных территорий Курской области. Этот список был передан в правоохранительные органы РФ.
Октябрь
ВС РФ поймали украинскую армию в котел на участке примерно шесть на 15 километров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Общими усилиями они создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки», — сказал глава государства. По его словам, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от государственной границы и начала движение вдоль нее.
В украинских войсках создали заградотряды из дронов, которые атаковали тех бойцов, кто отступал без приказа. Об этом рассказал пленный военный ВСУ Сергей Козуб, его слова передает «Комсомольская правда».
«Говорили: „Давайте, наступайте!“, а по факту — бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли, и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами накрывали, если вдруг люди отходили», — сказал Козуб.
Морпехи ВС РФ, устроив засаду, уничтожили колонну из 20 единиц технику ВСУ. Они использовали два БТРа, один из которых встречал противника, а другой — добивал, рассказал командир взвода морпехов с позывным Коловрат, его слова приводит МО России.
Бойцы Украины продолжали сдаваться плен, за последнюю неделю октября сдались около 29 военнослужащих ВСУ. «Север» сорвала прорыв украинских войск в районе населенного пункта Новый Путь. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к концу декабря. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что компания обеспечит полную безопасность Курской АЭС и ее работников.
Ноябрь
В середине ноября потери ВСУ составляли почти 32 тысячи бойцов. Также российской армией были уничтожены 200 танков и 131 боевую пехотную машину.
Зампреда правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с курянами заявил, что сертификаты на ремонт жилья, поврежденного украинской армией, будут выдаваться в ускоренном порядке, «пять лет их ждать не придется». Он подчеркнул, что все вопросы жителей взяты на контроль.
Боец ВС РФ поразил украинский танк с помощью дрона на оптоволокне. Этот танк несколько дней ездил на федеральной трассе под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы, которые не работают против оптоволоконных дронов.
Украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал, что его отправили воевать несмотря на третью группу инвалидности и поручили смотреть на «вертушки и самолеты». Командир артрасчета с позывным Шани заявил, что у бронетехники ВСУ фиксируется присутствие мирных жителей, которыми прикрывается противник.
Назначение Хинштейна врио губернатора Курской области
Путин отстранил от поста врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который занимал эту должность с 15 мая 2024 года. Политолог Ростислав Туровский заявил, что в период главенствования Смирнова в регионе действия власти выглядели неуверенными и хаотичными. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что скорая отставка Смирнова может быть связана с растерянностью действий власти в условиях вторжения. Слова экспертов передает РБК.
Новым врио губернатора региона назначен депутат Александр Хинштейн. В ближайшее время он отправится в регион.
«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — сообщил Хинштейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.