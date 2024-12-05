Суд снял арест с имущества челябинских VIP на 772 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области снял арест с имущества челябинских VIP на 772,7 млн рублей в деле о банкротстве Агентства инвестиционного развития (АИР) региона. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, с ходатайством выступили экс-министр Сергей Смольников и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.
«Об отмене обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер. В ответ на ходатайство Сергея Смольникова», — отмечено на сайте суда.
Определение стало логическим продолжением рассмотрения в суде апелляционной инстанции вопроса о привлечении лиц к субсидиарной ответственности по долгам должника. В конце ноября Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил решение первой инстанции, вынесенное в июне. Тогда суд отказался взыскивать с правительства региона, минэкономразвития и одиннадцати физлиц миллиард задолженности АТИ. На этом настаивал арбитражный управляющий Алексей Пивоваров.
В числе ответчиков, кому пришлось отбиваться от претензий, оказались, кроме названных, бывший директор АТИ Анатолий Лобко, экс-губернатор Борис Дубровский, его заместитель Руслан Гаттаров, челябинский мэр Евгений Тефтелев и другие. Данные лица входили в наблюдательный совет АИР, когда в 2018 году одобрили сделку по покупке 131 квартиры для работников челябинских театров. Налоги с этой сделки не были уплачены. Жилье было арестовано судом, но затем арест при рассмотрении доводом региональных властей снят.
Минэкономразвития области учредило АИР для привлечения инвестиций в регион. Долг по налогам в миллиард накопился к сентябрю 2020 года. В 2023 году АИР обратилось за банкротством, и в июле того же года суд удовлетворил заявление.
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