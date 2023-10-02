Суд снял арест с квартир челябинских артистов

Суд снял арест со 131 квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области снял арест со 131 квартиры, которые были предоставлены властями региона артистам театра драмы имени Наума Орлова и театра оперы и балета имени Глинки. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Арест на квартиры был наложен в рамках банкротства Агентства инвестиционного развития (АИР) региона, подведомственного областному минэкономразвития.

«Удовлетворить заявление», — указано в карточке судебного процесса, на котором рассматривается банкротство АИР. Суд удовлетворил ходатайства управления делами губернатора и правительства, также министерства имущества Челябинской области. Полный текст решения еще не опубликован.

АИР признали банкротом в сентябре 2022 года из-за долгов на сумму свыше миллиарда рублей. Это долг перед налоговиками за сделку. Ее АИР проводил, когда регионом руководил Борис Дубровский.

В ноябре 2022 года конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров подал ходатайство о взыскании с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей. Он потребовал признать недействительными договоры о передаче квартир артистам. В качестве обеспечительных мер на жилье был наложен арест.

Пивоваров настаивал на возвращении квартир в АИР, чтобы включить их в конкурсную массу для расплаты по долгам. Суд ему в этом отказал. Вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. После этого власти подали ходатайство о снятии ареста с квартир.

Теперь Пивоваров требует, чтобы миллиардный долг выплатило правительство Челябинской области и 11 бывших членов наблюдательного совета АИР. Среди тех, кого конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности в ходатайстве указаны экс-губернатор Борис Дубровский, его бывшие заместители Руслан Гаттаров и Евгений Тефтелев, экс-министр экономического развития региона Сергей Смольников, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров и другие бывшие члены наблюдательного совета.