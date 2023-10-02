02 октября 2023

Суд снял арест с квартир челябинских артистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Челябинска, арбитражный суд, город челябинск
Суд снял арест со 131 квартиры Фото:

Арбитражный суд Челябинской области снял арест со 131 квартиры, которые были предоставлены властями региона артистам театра драмы имени Наума Орлова и театра оперы и балета имени Глинки. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Арест на квартиры был наложен в рамках банкротства Агентства инвестиционного развития (АИР) региона, подведомственного областному минэкономразвития.

«Удовлетворить заявление», — указано в карточке судебного процесса, на котором рассматривается банкротство АИР. Суд удовлетворил ходатайства управления делами губернатора и правительства, также министерства имущества Челябинской области. Полный текст решения еще не опубликован.

АИР признали банкротом в сентябре 2022 года из-за долгов на сумму свыше миллиарда рублей. Это долг перед налоговиками за сделку. Ее АИР проводил, когда регионом руководил Борис Дубровский.

В ноябре 2022 года конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров подал ходатайство о взыскании с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей. Он потребовал признать недействительными договоры о передаче квартир артистам. В качестве обеспечительных мер на жилье был наложен арест.

Пивоваров настаивал на возвращении квартир в АИР, чтобы включить их в конкурсную массу для расплаты по долгам. Суд ему в этом отказал. Вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. После этого власти подали ходатайство о снятии ареста с квартир.

Теперь Пивоваров требует, чтобы миллиардный долг выплатило правительство Челябинской области и 11 бывших членов наблюдательного совета АИР. Среди тех, кого конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности в ходатайстве указаны экс-губернатор Борис Дубровский, его бывшие заместители Руслан Гаттаров и Евгений Тефтелев, экс-министр экономического развития региона Сергей Смольников, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров и другие бывшие члены наблюдательного совета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области снял арест со 131 квартиры, которые были предоставлены властями региона артистам театра драмы имени Наума Орлова и театра оперы и балета имени Глинки. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Арест на квартиры был наложен в рамках банкротства Агентства инвестиционного развития (АИР) региона, подведомственного областному минэкономразвития. «Удовлетворить заявление», — указано в карточке судебного процесса, на котором рассматривается банкротство АИР. Суд удовлетворил ходатайства управления делами губернатора и правительства, также министерства имущества Челябинской области. Полный текст решения еще не опубликован. АИР признали банкротом в сентябре 2022 года из-за долгов на сумму свыше миллиарда рублей. Это долг перед налоговиками за сделку. Ее АИР проводил, когда регионом руководил Борис Дубровский. В ноябре 2022 года конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров подал ходатайство о взыскании с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей. Он потребовал признать недействительными договоры о передаче квартир артистам. В качестве обеспечительных мер на жилье был наложен арест. Пивоваров настаивал на возвращении квартир в АИР, чтобы включить их в конкурсную массу для расплаты по долгам. Суд ему в этом отказал. Вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. После этого власти подали ходатайство о снятии ареста с квартир. Теперь Пивоваров требует, чтобы миллиардный долг выплатило правительство Челябинской области и 11 бывших членов наблюдательного совета АИР. Среди тех, кого конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности в ходатайстве указаны экс-губернатор Борис Дубровский, его бывшие заместители Руслан Гаттаров и Евгений Тефтелев, экс-министр экономического развития региона Сергей Смольников, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров и другие бывшие члены наблюдательного совета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...