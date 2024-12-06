Песков рассказал, посмотрел ли Путин интервью Лаврова

Президент России Владимир Путин еще не успел посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«То есть вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на шесть утра? Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, успел ли глава РФ посмотреть интервью. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
В ночь на 6 декабря вышло интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Длительность разговора составила примерно полтора часа. В ходе обсуждения были затронуты темы международной политики, спецоперации на Украине, а также позиции по новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Главные заявления Лаврова в интервью Карлсона — в материале URA.RU.
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