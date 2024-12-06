Анализы Навального*, «Орешник» и отношение к Трампу: главные заявления Лаврова в интервью Карлсону

Лавров: Зеленский неадекватен, если думает, что люди русской культуры вернутся

06 декабря 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров ответил на вопросы Такера Карлсона про СВО, Крым и Украину Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась около полутора часов. За это время были обсуждены вопросы мировой политики, спецоперации на Украине и позиция по избранному президенту США Дональду Трампу. Главные заявления Лаврова в интервью Карлсону — в материале URA.RU. «Орешник» послал сигнал Западу Лавров заявил, что удар «Орешником» показал готовность России использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения». Министр отметил, что за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США, и они знали, что это случится, но не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное. Неадекватный Зеленский Владимир Зеленский назвал тех, кто попадает под санкции, «особями» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский неадекватный, если после своих высказываний хочет вернуть русскоговорящих людей под свою территориальную целостность, заявил Сергей Лавров. Глава МИД вспомнил ситуацию с украинским лидером в ноябре 2021 года. Тогда Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны людьми. «Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи», — сказал Зеленский. Глава МИД РФ не вправе озвучивать потери на СВО Такер Карлсон спросил у Сергея Лаврова о числе погибших в ходе спецоперации россиян. В ответ на вопрос министр отметил, что информация о погибших находится в ведении Минобороны РФ и не подлежит разглашению им лично. Россия так и не получила анализы Навального* Россия так и не получила результатов медицинских анализов Навального* Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лавров заявил об отсутствии результатов медицинских анализов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года. Министр подчеркнул, что запрос был обусловлен не только интересом к состоянию здоровья Навального, но и желанием понять, какое лечение было применено. Негласные каналы с США Сергей Лавров подтвердил наличие нескольких каналов связи между Москвой и Вашингтоном, включая те, которые не афишируются публично. Также министр упомянул пути коммуникации, через которые решаются вопросы касательно обмена заключенными. Судьба Крыма решилась в 2014 году Утверждать, что люди, пришедшие к власти в результате военного госпереворота в феврале 2014 года, представляли жителей восточной и южной Украины или крымчан, «абсолютно бесполезно», заявил глава МИД РФ. По его словам, крымчане отвергли госпереворот и потребовали, чтобы их оставили в покое. Дружелюбный, но необязательно пророссийский Трамп Сергей Лавров отметил, что Дональд Трамп дружелюбен, но не настроен пророссийски Фото: Official White House / Andrea Hanks Сергей Лавров высказал наблюдения о личных качествах Трампа. По мнению министра, американский политик дружелюбен, но не обязательно пророссийски настроен. Лавров добавил, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не разрывала контакты со Штатами. Ядерные удары и отношение РФ Лавров подчеркнул, что разговоры об ограниченном ядерном ударе — это приглашение к катастрофе, которой не хочет Россия. По мнению главы МИД, урегулирование конфликта на Украине должно учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов, а также необходимость отменить русофобские законы. Военная доктрина России, как отметил Лавров, гласит, что самое главное — избежать ядерной войны. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась около полутора часов. За это время были обсуждены вопросы мировой политики, спецоперации на Украине и позиция по избранному президенту США Дональду Трампу. Главные заявления Лаврова в интервью Карлсону — в материале URA.RU. Лавров заявил, что удар «Орешником» показал готовность России использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения». Министр отметил, что за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США, и они знали, что это случится, но не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное. Президент Украины Владимир Зеленский неадекватный, если после своих высказываний хочет вернуть русскоговорящих людей под свою территориальную целостность, заявил Сергей Лавров. Глава МИД вспомнил ситуацию с украинским лидером в ноябре 2021 года. Тогда Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны людьми. «Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи», — сказал Зеленский. Такер Карлсон спросил у Сергея Лаврова о числе погибших в ходе спецоперации россиян. В ответ на вопрос министр отметил, что информация о погибших находится в ведении Минобороны РФ и не подлежит разглашению им лично. Лавров заявил об отсутствии результатов медицинских анализов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года. Министр подчеркнул, что запрос был обусловлен не только интересом к состоянию здоровья Навального, но и желанием понять, какое лечение было применено. Сергей Лавров подтвердил наличие нескольких каналов связи между Москвой и Вашингтоном, включая те, которые не афишируются публично. Также министр упомянул пути коммуникации, через которые решаются вопросы касательно обмена заключенными. Утверждать, что люди, пришедшие к власти в результате военного госпереворота в феврале 2014 года, представляли жителей восточной и южной Украины или крымчан, «абсолютно бесполезно», заявил глава МИД РФ. По его словам, крымчане отвергли госпереворот и потребовали, чтобы их оставили в покое. Сергей Лавров высказал наблюдения о личных качествах Трампа. По мнению министра, американский политик дружелюбен, но не обязательно пророссийски настроен. Лавров добавил, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не разрывала контакты со Штатами. Лавров подчеркнул, что разговоры об ограниченном ядерном ударе — это приглашение к катастрофе, которой не хочет Россия. По мнению главы МИД, урегулирование конфликта на Украине должно учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов, а также необходимость отменить русофобские законы. Военная доктрина России, как отметил Лавров, гласит, что самое главное — избежать ядерной войны. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов