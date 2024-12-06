В России предложили поддержать самозанятых мам

Ассоциация молодежных парламентов Приволжского федерального округа предложила внести изменения в законодательство, чтобы позволить самозанятым женщинам участвовать в системе обязательного социального страхования. Заседание проходило в Саранске, информация опубликована на сайте Государственного собрания Мордовии.
«Ряд высказанных молодыми парламентариями предложений заслуживают пристального внимания. Например, предложения о совершенствовании системы социального страхования, чтобы [в ней смогли участвовать] мамы-самозанятые. [Так, они будут] чувствовать себя защищенными в период временной нетрудоспособности», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
На заседании поговорили также о поддержке студенческих семей. В Приволжском федеральном округе их более 18 тысяч. Для молодых родителей, совмещающих обучение в вузе и воспитание детей, предложили создать студенческий семейный капитал. «Родители смогут направить средства на улучшение жилищных условий, компенсацию социального найма жилья, оплату собственного обучения или детского сада для ребенка, а также смогут оплатить медицинские и санаторные услуги», — пояснила председатель молодежного парламента при заксобрании Нижегородской области Татьяна Баранова.
Одной из причин, которые мешают семьям стать родителями, участники заседания назвали потерю статуса «молодого специалиста» во время декрета. «В некоторых регионах, например, Ульяновской и Самарской областях, молодые мамы, уходя в декретный отпуск, автоматически теряют статус „молодого специалиста“ и вместе с ним — положенные льготы», — пояснил Евгений Люлин. «Такие нормы из законодательства необходимо исключать! Нужна продуманная и системная поддержка молодых семей, особенно семей, где оба родителя являются студентами», — подчеркнул он.
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