Глава Сбербанка рассказал, когда начнется снижение ключевой ставки

Греф: снижение ключевой ставки начнется не ранее второй половины 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Герман Греф заявил, что начало цикла снижения ключевой ставки стоит ожидать не ранее второй половины 2025 года
Герман Греф заявил, что начало цикла снижения ключевой ставки стоит ожидать не ранее второй половины 2025 года Фото:

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что снижение ключевой ставки в России начнется не ранее второй половины 2025 года. Об этом он сообщил во время Дня инвестора, подчеркнув, что данный прогноз связан с текущими экономическими показателями.

«На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — отметил Греф. Трансляция мероприятия шла на Rutube-канале ТАСС.

Высокий уровень инфляции в России, который сохраняется с апреля 2024 года выше 8%, привел к решению Центробанка повысить ключевую ставку до 21%. Это ужесточение денежно-кредитной политики вызвало замедление кредитной активности, особенно в розничном сегменте, и остановку потребительского кредита.

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Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что снижение ключевой ставки в России начнется не ранее второй половины 2025 года. Об этом он сообщил во время Дня инвестора, подчеркнув, что данный прогноз связан с текущими экономическими показателями. «На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — отметил Греф. Трансляция мероприятия шла на Rutube-канале ТАСС. Высокий уровень инфляции в России, который сохраняется с апреля 2024 года выше 8%, привел к решению Центробанка повысить ключевую ставку до 21%. Это ужесточение денежно-кредитной политики вызвало замедление кредитной активности, особенно в розничном сегменте, и остановку потребительского кредита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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