Глава Сбербанка рассказал, когда начнется снижение ключевой ставки

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что снижение ключевой ставки в России начнется не ранее второй половины 2025 года. Об этом он сообщил во время Дня инвестора, подчеркнув, что данный прогноз связан с текущими экономическими показателями.
«На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — отметил Греф. Трансляция мероприятия шла на Rutube-канале ТАСС.
Высокий уровень инфляции в России, который сохраняется с апреля 2024 года выше 8%, привел к решению Центробанка повысить ключевую ставку до 21%. Это ужесточение денежно-кредитной политики вызвало замедление кредитной активности, особенно в розничном сегменте, и остановку потребительского кредита.
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