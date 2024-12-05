Участник СВО устроил скандал в трамвае в Магнитогорске. Видео

06 декабря 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Мужчина уверял, что имеет право на бесплатный проезд (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран боевых действий, недавно вернувшийся из зоны проведения спецоперации, устроил скандал в трамвае в городе Магнитогорске Челябинской области. Мужчина доказывал, что имеет право на бесплатный проезд и снимал пожилого кондуктора против ее воли на камеру, сообщили очевидцы. «Вы почему законы не знаете? А как вы работаете? Я вас снимаю и буду снимать. Я приехал из зоны боевых действий», — говорит мужчина на видео, опубликованном в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Видео мужчина снимал сам. Участник СВО уверял, что имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Пожилая кондуктор, которая требует с него оплату, нарушает закон. «Мне надоело перед каждым вот таким необразованным кондуктором объясняться», — сказал мужчина. Статус ветерана боевых действий дает право на определенные льготы, но бесплатного проезда в общественном транспорте среди них нет, сообщили в пресс-службе МП «Маггортранс». «На бесплатный проезд в общественном транспорте имеют право дети участников боевых действий в зоне СВО. Решение было принято Магнитогорским городским собранием депутатов от 25 октября 2022 года (решение № 151 п. 1.4)», — пояснили в пресс-службе ведомства. В Челябинской области ранее беременная челябинка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО. Семейный конфликт, во время которого беременная жительница Нагайбакского района выпала из окна квартиры третьего этажа, начался с ревности, сообщил URA.RU источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран боевых действий, недавно вернувшийся из зоны проведения спецоперации, устроил скандал в трамвае в городе Магнитогорске Челябинской области. Мужчина доказывал, что имеет право на бесплатный проезд и снимал пожилого кондуктора против ее воли на камеру, сообщили очевидцы. «Вы почему законы не знаете? А как вы работаете? Я вас снимаю и буду снимать. Я приехал из зоны боевых действий», — говорит мужчина на видео, опубликованном в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Видео мужчина снимал сам. Участник СВО уверял, что имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Пожилая кондуктор, которая требует с него оплату, нарушает закон. «Мне надоело перед каждым вот таким необразованным кондуктором объясняться», — сказал мужчина. Статус ветерана боевых действий дает право на определенные льготы, но бесплатного проезда в общественном транспорте среди них нет, сообщили в пресс-службе МП «Маггортранс». «На бесплатный проезд в общественном транспорте имеют право дети участников боевых действий в зоне СВО. Решение было принято Магнитогорским городским собранием депутатов от 25 октября 2022 года (решение № 151 п. 1.4)», — пояснили в пресс-службе ведомства. В Челябинской области ранее беременная челябинка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО. Семейный конфликт, во время которого беременная жительница Нагайбакского района выпала из окна квартиры третьего этажа, начался с ревности, сообщил URA.RU источник.