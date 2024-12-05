Представитель МИД РФ Захарова прилетела в Екатеринбург

06 декабря 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Захарова примет участие в открытии памятника Александру I Фото: Роман Наумов © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург. Здесь она примет участие в открытии памятника императору Александру I. Об этом Захарова рассказала в своем telegram-канале. «Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня в Екатеринбург. Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника императору Александру первому, победившему Наполеона и освободившему Европу», — говорится в посте. Последний раз Захарова посещала Екатеринбург весной 2022-го. Тогда официальный представитель МИД РФ на всю страну пристыдила чиновников за грязь в мини-водоеме возле драмтеатра. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — говорила она (пост набрал более 280 тысяч просмотров). Телеведущий Владимир Соловьев поддержал ее, заявив: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург. Здесь она примет участие в открытии памятника императору Александру I. Об этом Захарова рассказала в своем telegram-канале. «Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня в Екатеринбург. Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника императору Александру первому, победившему Наполеона и освободившему Европу», — говорится в посте. Последний раз Захарова посещала Екатеринбург весной 2022-го. Тогда официальный представитель МИД РФ на всю страну пристыдила чиновников за грязь в мини-водоеме возле драмтеатра. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — говорила она (пост набрал более 280 тысяч просмотров). Телеведущий Владимир Соловьев поддержал ее, заявив: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?».