05 декабря 2024

Представитель МИД РФ Захарова прилетела в Екатеринбург

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Мария Захарова - директор Департамента информации и печати МИД России и Константин Косачёв -заместитель председателя Совета Федерации, на пресс-конференции в Россия Сегодня. Москва, захарова мария
Захарова примет участие в открытии памятника Александру I Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург. Здесь она примет участие в открытии памятника императору Александру I. Об этом Захарова рассказала в своем telegram-канале.

«Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня в Екатеринбург. Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника императору Александру первому, победившему Наполеона и освободившему Европу», — говорится в посте.

Последний раз Захарова посещала Екатеринбург весной 2022-го. Тогда официальный представитель МИД РФ на всю страну пристыдила чиновников за грязь в мини-водоеме возле драмтеатра. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — говорила она (пост набрал более 280 тысяч просмотров). Телеведущий Владимир Соловьев поддержал ее, заявив: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург. Здесь она примет участие в открытии памятника императору Александру I. Об этом Захарова рассказала в своем telegram-канале. «Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня в Екатеринбург. Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника императору Александру первому, победившему Наполеона и освободившему Европу», — говорится в посте. Последний раз Захарова посещала Екатеринбург весной 2022-го. Тогда официальный представитель МИД РФ на всю страну пристыдила чиновников за грязь в мини-водоеме возле драмтеатра. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — говорила она (пост набрал более 280 тысяч просмотров). Телеведущий Владимир Соловьев поддержал ее, заявив: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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