«Власть допускает ошибки»: что будет с экс-губернатором Курской области после отставки

Будущее экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова пока не определено — сейчас по нему не стоит ждать никаких решений. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков. Он предположил, что после снятия с должности Смирнов может отправиться в прифронтовые территории, либо в регионы со сложной обстановкой.
«Неприятный скандал, потому что это подчеркивает, что власть допускает ошибки. <...> явно он просто не справился, позиции у него неприятные с точки зрения наследия. Если Смирнов получит какое-то назначение, с одной стороны, оно, наверное, могло бы быть как раз в прифронтовой территории, многие в рамках своей бывшей политической карьеры стараются работать в наиболее сложных регионах», — заявил политолог корреспонденту URA.RU. Гращенков подчеркнул, что в течение всей своей политической карьеры Смирнов занимал вторые позиции. Сначала он исполнял обязанности заместителя губернатора в Подмосковье, а затем и в Курской области.
Эксперт высказал предположение о возможном альтернативном сценарии развития карьеры. Он предположил, что Смирнов может занять должность у бывшего губернатора региона Романа Старовойта, который в настоящее время является министром транспорта. Гращенков не исключил возможности, что экс-губернатор может перейти работать в Министерство транспорта или же в другое место. Также он отметил, что в данный момент может быть преждевременно говорить о каких-либо конкретных назначениях.
Политолог охарактеризовал изменения в руководстве Курской области как целенаправленные. Он отметил, что отставка Смирнова стала вторым случаем в истории России, когда губернатор был так скоро освобожден от должности. Первый прецедент произошел в Калининградской области, где руководитель региона был отправлен в отставку спустя три месяца после назначения.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Одной из возможных причин данной кадровой перестановки стала неэффективность Алексея Смирнова в области коммуникаций с населением по вопросам доступности мер социальной поддержки.
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