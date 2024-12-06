Онлайн-магазин парфюмерии из Санкт-Петербурга запустил в продажу духи с ароматом двух городов — Лангепас (ХМАО) и Челябинск. Один из них — нежный цветочный, а другой — суровый и терпкий.
«Бренд вдохновлен многогранностью нашей страны. Разнообразие ароматов отсылает к разным уголкам Родины. Коллекция пробуждает теплые воспоминания о родных краях», — следует из описания товаров на сайте магазина.
В коллекции несколько ароматов, в том числе, посвященных Лангепасу и Челябинску. Духи появились в продаже на маркетплейсах. «Лангепас — фруктовый, насыщенно цветочный, с нотками ванили. Челябинск — восточный аромат, глубокий и терпкий», — пояснили продавцы.
Между тем, городам России посвящают не только ароматы, но и авторские блюда от шеф-поваров. Так, например, в одном столичном ресторане подают строганину из оленину с ягодным соусом. Блюдо назвали в честь нефтяного города в ХМАО «Когалым».
Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать парфюм в подарок на Новый год и не нарваться на подделку. Покупателям следует обратить внимание на информацию, указанную на упаковке, а также проверить номер партии.
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