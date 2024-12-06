«Суровый и нежный»: парфюмеры создали ароматы Лангепаса и Челябинска. Фото

Магазин парфюмерии запустил в продажу духи с ароматом Лангепаса и Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Парфюмеры создали ароматы, с запахами городов
Парфюмеры создали ароматы, с запахами городов Фото:

Онлайн-магазин парфюмерии из Санкт-Петербурга запустил в продажу духи с ароматом двух городов — Лангепас (ХМАО) и Челябинск. Один из них — нежный цветочный, а другой — суровый и терпкий.

«Бренд вдохновлен многогранностью нашей страны. Разнообразие ароматов отсылает к разным уголкам Родины. Коллекция пробуждает теплые воспоминания о родных краях», — следует из описания товаров на сайте магазина.

В коллекции несколько ароматов, в том числе, посвященных Лангепасу и Челябинску. Духи появились в продаже на маркетплейсах. «Лангепас — фруктовый, насыщенно цветочный, с нотками ванили. Челябинск — восточный аромат, глубокий и терпкий», — пояснили продавцы.

Духи с ароматами Лангепаса и Челябинска
Духи с ароматами Лангепаса и Челябинска
Фото:

Между тем, городам России посвящают не только ароматы, но и авторские блюда от шеф-поваров. Так, например, в одном столичном ресторане подают строганину из оленину с ягодным соусом. Блюдо назвали в честь нефтяного города в ХМАО «Когалым».

Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать парфюм в подарок на Новый год и не нарваться на подделку. Покупателям следует обратить внимание на информацию, указанную на упаковке, а также проверить номер партии.

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Онлайн-магазин парфюмерии из Санкт-Петербурга запустил в продажу духи с ароматом двух городов — Лангепас (ХМАО) и Челябинск. Один из них — нежный цветочный, а другой — суровый и терпкий. «Бренд вдохновлен многогранностью нашей страны. Разнообразие ароматов отсылает к разным уголкам Родины. Коллекция пробуждает теплые воспоминания о родных краях», — следует из описания товаров на сайте магазина. В коллекции несколько ароматов, в том числе, посвященных Лангепасу и Челябинску. Духи появились в продаже на маркетплейсах. «Лангепас — фруктовый, насыщенно цветочный, с нотками ванили. Челябинск — восточный аромат, глубокий и терпкий», — пояснили продавцы. Между тем, городам России посвящают не только ароматы, но и авторские блюда от шеф-поваров. Так, например, в одном столичном ресторане подают строганину из оленину с ягодным соусом. Блюдо назвали в честь нефтяного города в ХМАО «Когалым». Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать парфюм в подарок на Новый год и не нарваться на подделку. Покупателям следует обратить внимание на информацию, указанную на упаковке, а также проверить номер партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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