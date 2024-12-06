Представитель МИД РФ Захарова появилась в Екатеринбурге в ярком образе. Фото, видео

Представитель МИД Захарова открыла монумент в Екатеринбурге в образе Lady in Red

06 декабря 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова всегда выглядит эффектно Фото: Роман Наумов © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поразила екатеринбуржцев ярким образом. На открытии памятника императору Александру I она появилась полностью в красном, передает корреспондент URA.RU. На Захаровой были красная шуба, красная шапка, красные перчатки и красный шарф. Дополняла образ ярко-красная помада. «Сегодняшнее событие не просто дань памяти историческому юбилею, но свидетельство того, что на Урале история жива и будет жить. Не менее символично место, где установлен монумент — недалеко от Храма на Крови, рядом с тем местом, где в подвале Ипатьевского дома мученический венец принял царь Николай со своей семьей», — сказала представительница МИД. Также на открытии присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), омбудсмен Татьяна Мерзлякова, мэр Алексей Орлов, председатель гордумы Анна Гурарий и другие статусные горожане. До этого Захарова была в Екатеринбурге весной 2022-го. Тогда она на всю страну пристыдила чиновников за грязь в водоеме возле драмтеатра. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она в своем посте, который собрал более 280 тысяч просмотров. Телеведущий Владимир Соловьев поддержал ее. «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?» — возмущался журналист. Мария Захарова выглядела ярко и экстравагантно Фото: Илья Московец © URA.RU Представитель МИД выделялась ярким образом среди собравшихся Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поразила екатеринбуржцев ярким образом. На открытии памятника императору Александру I она появилась полностью в красном, передает корреспондент URA.RU. На Захаровой были красная шуба, красная шапка, красные перчатки и красный шарф. Дополняла образ ярко-красная помада. «Сегодняшнее событие не просто дань памяти историческому юбилею, но свидетельство того, что на Урале история жива и будет жить. Не менее символично место, где установлен монумент — недалеко от Храма на Крови, рядом с тем местом, где в подвале Ипатьевского дома мученический венец принял царь Николай со своей семьей», — сказала представительница МИД. Также на открытии присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), омбудсмен Татьяна Мерзлякова, мэр Алексей Орлов, председатель гордумы Анна Гурарий и другие статусные горожане. До этого Захарова была в Екатеринбурге весной 2022-го. Тогда она на всю страну пристыдила чиновников за грязь в водоеме возле драмтеатра. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она в своем посте, который собрал более 280 тысяч просмотров. Телеведущий Владимир Соловьев поддержал ее. «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?» — возмущался журналист.