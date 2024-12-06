Депутат Буцкая: лучший возраст для рождения первенца — 20-27 лет

Лучший возраст для рождения первого ребенка — 20-27 лет. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«По моему мнению, „золотой возраст“ для рождения первенца является 20–27 лет», — сообщила Буцкая. Об этом она написала в telegram-канале.
По словам депутата, многие задумываются о том, какой возраст является порогом «старости» для зачатия, когда рожать становится уже поздно и опасно. «Люди могут рожать и в почтенном возрасте, но есть исследования, что после 35 лет количество генетических мутаций возрастает в геометрической прогрессии. Могут быть сложности с зачатием, а также потребуются более серьезные обследования», — подчеркнула Буцкая. Депутат запустила опрос о возрасте рождения первого ребенка, где предлагается четыре варианта ответа: 20-27 лет, 27-34, 35-45, «пока не рожала».
По данным Росстата, в среднем россиянки рожают первого ребенка в 26 лет. При этом цифры могут значительно отличаться в зависимости от региона. Раньше всего решаются на ребенка в Тыве, Дагестане, Чечне. В этих регионах средний возраст матери, рожающей первенца, составляет около 23 лет. В Санкт-Петербурге и Москве первый ребенок появляется обычно в 28-29 лет.
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