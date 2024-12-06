Стало известно, где будут принимать вопросы россиян для «Итогов года» с Путиным

Колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» будет размещен на базе штаб-квартиры Народного фронта. Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
«Это уже второй год, когда колл-центр располагается в Народном фронте. И для нас большая честь быть частью большой объединенной редакции программы „Итоги года с Владимиром Путиным“», — передает корреспондент URA.RU слова Кузнецова.
Руководитель исполкома ОНФ добавил, что сбор вопросов начнется 8 декабря в 00:00 по московскому времени. Оставить свое сообщение можно, позвонив по номеру 8-800-240-40.
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