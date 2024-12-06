Военные действия на Украине усиливаются, особенно в районе Донбасса, где российские войска добиваются значительных успехов на фоне ослабленной украинской обороны. Согласно анализу, опубликованному The National Interest с ссылкой на данные британской разведки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности из-за нехватки персонала и амуниции, что делает их неспособными сдерживать российское наступление. Боевые действия на Украине, по словам издания, выглядят как «кровавая баня».
«ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов неспособны остановить медленное, но устойчивое российское тактическое продвижение на Донбассе, которое сопровождается мощными волнами атак», — отмечает журнал The National Interest, ссылаясь на информацию от британской разведки. Отмечается, что особенно тяжелая ситуация складывается вокруг Великой Новоселки, ключевого оборонительного пункта ВСУ в ДНР.
После потери Угледара, который находится всего в тридцати километрах к востоку, этот район в ДНР район стал особенно уязвим для атак. Отмечается, что российские войска активно продвигаются к восточному флангу города, что угрожает основным логистическим маршрутам и может привести к дальнейшему ослаблению украинской обороны в этом секторе.
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