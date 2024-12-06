NI: Россия устроила «кровавую баню» для ВСУ в ДНР

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ВС РФ устроили ВСУ «кровавую баню»
ВС РФ устроили ВСУ «кровавую баню» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные действия на Украине усиливаются, особенно в районе Донбасса, где российские войска добиваются значительных успехов на фоне ослабленной украинской обороны. Согласно анализу, опубликованному The National Interest с ссылкой на данные британской разведки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности из-за нехватки персонала и амуниции, что делает их неспособными сдерживать российское наступление. Боевые действия на Украине, по словам издания, выглядят как «кровавая баня».

«ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов неспособны остановить медленное, но устойчивое российское тактическое продвижение на Донбассе, которое сопровождается мощными волнами атак», — отмечает журнал The National Interest, ссылаясь на информацию от британской разведки. Отмечается, что особенно тяжелая ситуация складывается вокруг Великой Новоселки, ключевого оборонительного пункта ВСУ в ДНР.

После потери Угледара, который находится всего в тридцати километрах к востоку, этот район в ДНР район стал особенно уязвим для атак. Отмечается, что российские войска активно продвигаются к восточному флангу города, что угрожает основным логистическим маршрутам и может привести к дальнейшему ослаблению украинской обороны в этом секторе.

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Военные действия на Украине усиливаются, особенно в районе Донбасса, где российские войска добиваются значительных успехов на фоне ослабленной украинской обороны. Согласно анализу, опубликованному The National Interest с ссылкой на данные британской разведки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности из-за нехватки персонала и амуниции, что делает их неспособными сдерживать российское наступление. Боевые действия на Украине, по словам издания, выглядят как «кровавая баня». «ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов неспособны остановить медленное, но устойчивое российское тактическое продвижение на Донбассе, которое сопровождается мощными волнами атак», — отмечает журнал The National Interest, ссылаясь на информацию от британской разведки. Отмечается, что особенно тяжелая ситуация складывается вокруг Великой Новоселки, ключевого оборонительного пункта ВСУ в ДНР. После потери Угледара, который находится всего в тридцати километрах к востоку, этот район в ДНР район стал особенно уязвим для атак. Отмечается, что российские войска активно продвигаются к восточному флангу города, что угрожает основным логистическим маршрутам и может привести к дальнейшему ослаблению украинской обороны в этом секторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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