Роскомнадзор частично отключил Россию от интернета в рамках учений: детали произошедшего

Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам. Подробнее о произошедших «сбоях», а также о сути мероприятий — в материале URA.RU.
Проблемы и интернетом зафиксировали в России
На территории Дагестана 6 декабря наблюдались проблемы в работе интернет-сервисов и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. По данным интернет-провайдеров республики R-line и Ellco, замедление работы сайтов и приложений связано «с учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту».
«В связи с временной блокировкой зарубежных ресурсов на территории Республики Дагестан могут наблюдаться перебои в работе интернет-сервисов», — передавали в сообщении R-line.
В компаниях отметили, что ограничения продлятся сутки. Предполагается, что работа интернета будет восстановлена к вечеру 7 декабря. Пользователи в комментариях под постами компаний писали, что ограничения повлияли в основном на работу домашнего интернета и связь через Wi-Fi.
В РКН объяснили ситуацию ежегодными учениями
Роскомнадзор провел ежегодные учения для проверки готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом ранее рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на сообщения о проблемах с доступом к зарубежным сайтам и сервисам.
«Осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мировой сети Интернет», — цитирует РБК пресс-службу РКН.
Для чего нужны такого рода учения
В ведомстве рассказали, что в рамках мероприятий они определяют информационные системы, зависимость которых от зарубежных сервисов, библиотек и других ресурсов может стать проблематичной. Именно в этих целях проводятся учения.
Аналогичные учения РКН проводит ежегодно в соответствии с постановлением правительства от 2019 года. График учений утверждает Минцифры по согласованию с Роскомнадзором и ФСБ.
Закон «о суверенном Рунете» вступил в силу в стране еще в 2019 году. Он предполагает, что все операторы связи устанавливают на свои сети спецоборудование, предоставленное РКН. Ведомство таким образом оказывается способно управлять маршрутизацией трафика в случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности интернета.
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