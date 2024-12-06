06 декабря 2024

Суд в Москве признал банкротом производителя обуви Ralf Ringer

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, ботинки, туфли, обувь
Производителя обуви Ralf Ringer объявили банкротом Фото:

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», известного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Соответствующее решение было принято по заявлению арендодателя компании.

«Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — уточнило РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, который провел заседание 6 декабря. Заявление было подано после проверки обоснованности требований ООО «Стивали».

По данным издания, дело о банкротстве АО «Ральф Рингер» началось в июне 2023 года. В ходе рассмотрения выяснилось, что АО «Ральф Рингер» задолжало арендодателю — компании «Стивали» — около 20 миллионов рублей за период с июля 2019 по август 2022 года. Несмотря на неоднократные заявления о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами, долг так и не был погашен.

Как сообщало URА.RU ранее, гендиректор фирмы Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник уклонились от уплаты налогов на сумму в 588 млн рублей. По данным следствия, фигуранты дела, используя реквизиты аффилированных организаций, вводили ложные сведения в налоговые декларации через компанию «Промснабпоставка».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», известного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Соответствующее решение было принято по заявлению арендодателя компании. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — уточнило РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, который провел заседание 6 декабря. Заявление было подано после проверки обоснованности требований ООО «Стивали». По данным издания, дело о банкротстве АО «Ральф Рингер» началось в июне 2023 года. В ходе рассмотрения выяснилось, что АО «Ральф Рингер» задолжало арендодателю — компании «Стивали» — около 20 миллионов рублей за период с июля 2019 по август 2022 года. Несмотря на неоднократные заявления о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами, долг так и не был погашен. Как сообщало URА.RU ранее, гендиректор фирмы Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник уклонились от уплаты налогов на сумму в 588 млн рублей. По данным следствия, фигуранты дела, используя реквизиты аффилированных организаций, вводили ложные сведения в налоговые декларации через компанию «Промснабпоставка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...