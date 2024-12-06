Суд в Москве признал банкротом производителя обуви Ralf Ringer

07 декабря 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Производителя обуви Ralf Ringer объявили банкротом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», известного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Соответствующее решение было принято по заявлению арендодателя компании. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — уточнило РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, который провел заседание 6 декабря. Заявление было подано после проверки обоснованности требований ООО «Стивали». По данным издания, дело о банкротстве АО «Ральф Рингер» началось в июне 2023 года. В ходе рассмотрения выяснилось, что АО «Ральф Рингер» задолжало арендодателю — компании «Стивали» — около 20 миллионов рублей за период с июля 2019 по август 2022 года. Несмотря на неоднократные заявления о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами, долг так и не был погашен. Как сообщало URА.RU ранее, гендиректор фирмы Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник уклонились от уплаты налогов на сумму в 588 млн рублей. По данным следствия, фигуранты дела, используя реквизиты аффилированных организаций, вводили ложные сведения в налоговые декларации через компанию «Промснабпоставка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», известного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Соответствующее решение было принято по заявлению арендодателя компании. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — уточнило РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, который провел заседание 6 декабря. Заявление было подано после проверки обоснованности требований ООО «Стивали». По данным издания, дело о банкротстве АО «Ральф Рингер» началось в июне 2023 года. В ходе рассмотрения выяснилось, что АО «Ральф Рингер» задолжало арендодателю — компании «Стивали» — около 20 миллионов рублей за период с июля 2019 по август 2022 года. Несмотря на неоднократные заявления о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами, долг так и не был погашен. Как сообщало URА.RU ранее, гендиректор фирмы Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник уклонились от уплаты налогов на сумму в 588 млн рублей. По данным следствия, фигуранты дела, используя реквизиты аффилированных организаций, вводили ложные сведения в налоговые декларации через компанию «Промснабпоставка».