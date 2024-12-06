Россиянин Игорь Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Российский хоккейный вратарь Игорь Шестеркин договорился о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на 8 лет. Средняя зарплата голкипера составит 11,5 до 12 миллионов долларов в год, сообщает ESPN.
«Нью-Йорк Рейнджерс» и вратарь Игорь Шестеркин договорились о продлении контракта на 8 лет. Средняя годовая зарплата составит от 11,5 до 12 миллионов долларов», — цитирует ESPN инсайдеров.
Ранее самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ был канадец Кэри Прайс, получающий за сезон в «Монреале» 10,5 млн долларов. Следом идут россияне Сергей Бобровский и Андрей Василевский, зарабатывающие во «Флориде» и «Тампе» 10 млн и 9,5 млн долларов соответственно.
В октябре 2023 года Шестеркин занял второе место в официальном топе вратарей сезона. В этом же году он принял участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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