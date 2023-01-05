05 января 2023

Шесть российских хоккеистов примут участие в Матче звезд НХЛ

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Матч всех звезд пройдет 4 февраля, сообщает официальный сайт лиги Фото:

Шесть хоккеистов из России примут участие в Мачте звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Овечкин вошел в состав команды Столичного дивизиона. Вместе с ним в команду попали российский нападающий „Каролины Харрикейнз“ Андрей Свечников и голкипер „Нью-Йорк Рейнджерс“ Игорь Шестеркин», — передает заявление представителей лиги Sport24.ru. Также в Матче примет участие Никита Кучеров от команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», он будет играть в составе Атлантического дивизиона. В составе Центрального дивизиона будут: Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко. Первый из команды «Миннесоты Уайлд», а второй из «Сент-Луис Блюз».

Матч всех звезд пройдет в штате Флорида в США. Он состоится 4 февраля.

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Шесть хоккеистов из России примут участие в Мачте звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги. «Овечкин вошел в состав команды Столичного дивизиона. Вместе с ним в команду попали российский нападающий „Каролины Харрикейнз“ Андрей Свечников и голкипер „Нью-Йорк Рейнджерс“ Игорь Шестеркин», — передает заявление представителей лиги Sport24.ru. Также в Матче примет участие Никита Кучеров от команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», он будет играть в составе Атлантического дивизиона. В составе Центрального дивизиона будут: Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко. Первый из команды «Миннесоты Уайлд», а второй из «Сент-Луис Блюз». Матч всех звезд пройдет в штате Флорида в США. Он состоится 4 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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