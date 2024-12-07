РЕН-ТВ: отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу в Петербурге

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Мужчину, которого обвиняют в изнасиловании, задержали, передает РЕН-ТВ
Мужчину, которого обвиняют в изнасиловании, задержали, передает РЕН-ТВ Фото:

В Санкт-Петербурге 40-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над своими падчерицами. По информации, предоставленной источником РЕН ТВ, преступление произошло в Выборгском районе города.

«40-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы, а также изнасиловал ее 12-летнюю сестру», — сообщил источник журналистам. Следствие по данному делу уже начато, подозреваемый задержан. Об инциденте удалось узнать после сообщения от представителя школы, где учатся девочки.

Месяцем ранее в Санкт-Петербурге задержали мигранта после того, как он изнасиловал  девушку в туалете ресторана. Следственный комитет проводит расследование.

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В Санкт-Петербурге 40-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над своими падчерицами. По информации, предоставленной источником РЕН ТВ, преступление произошло в Выборгском районе города. «40-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы, а также изнасиловал ее 12-летнюю сестру», — сообщил источник журналистам. Следствие по данному делу уже начато, подозреваемый задержан. Об инциденте удалось узнать после сообщения от представителя школы, где учатся девочки. Месяцем ранее в Санкт-Петербурге задержали мигранта после того, как он изнасиловал  девушку в туалете ресторана. Следственный комитет проводит расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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