ВСУ убивают бегущих с поля боя сослуживцев ударами FPV-дронов

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Украинские солдаты используют FPV-дроны по своим сослуживцам, которые хотят сдаться в плен ВС РФ
Украинские солдаты используют FPV-дроны по своим сослуживцам, которые хотят сдаться в плен ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют FPV-дроны для ударов по сослуживцам, которые бегут с поля боя. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский солдат Максим Красюха. 

«Тех, кого тоже взяли в плен. Наши по ним ударили из FPV-дронов. Они не хотели, чтобы они живыми остались», — заявил Красюха. Его слова приводит ТАСС. Он также рассказал, что был отправлен на фронт без подготовки, чтобы забрать тела убитых сослуживцев. По его словам, на расстоянии 150-200 метрах лежало около 15-20 человек.

Ранее Генштаб Украины доложил главе Владимиру Зеленскому о потере свыше 100 тысяч погибших бойцов ВСУ. Среди них 70 тысяч погибших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют FPV-дроны для ударов по сослуживцам, которые бегут с поля боя. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский солдат Максим Красюха.  «Тех, кого тоже взяли в плен. Наши по ним ударили из FPV-дронов. Они не хотели, чтобы они живыми остались», — заявил Красюха. Его слова приводит ТАСС. Он также рассказал, что был отправлен на фронт без подготовки, чтобы забрать тела убитых сослуживцев. По его словам, на расстоянии 150-200 метрах лежало около 15-20 человек. Ранее Генштаб Украины доложил главе Владимиру Зеленскому о потере свыше 100 тысяч погибших бойцов ВСУ. Среди них 70 тысяч погибших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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