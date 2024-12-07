ВСУ убивают бегущих с поля боя сослуживцев ударами FPV-дронов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют FPV-дроны для ударов по сослуживцам, которые бегут с поля боя. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский солдат Максим Красюха.
«Тех, кого тоже взяли в плен. Наши по ним ударили из FPV-дронов. Они не хотели, чтобы они живыми остались», — заявил Красюха. Его слова приводит ТАСС. Он также рассказал, что был отправлен на фронт без подготовки, чтобы забрать тела убитых сослуживцев. По его словам, на расстоянии 150-200 метрах лежало около 15-20 человек.
Ранее Генштаб Украины доложил главе Владимиру Зеленскому о потере свыше 100 тысяч погибших бойцов ВСУ. Среди них 70 тысяч погибших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров.
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