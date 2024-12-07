В мире Украина «Важный оплот может пасть»: на Западе предрекли Украине тяжелые дни Seznam zpravy: ВСУ рискуют потерять Курахово из-за дезертирства 07 декабря 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + ВСУ рискуют потерять Курахово Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные продолжают сталкиваться с проблемой нехватки бойцов. Ситуацию усугубляют участившиеся случаи дезертирства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy, отмечая, что Курахово может пасть. Журналисты называют его «важным оплотом». «Украине предстоят сложные времена в связи с проблемой дезертирства среди солдат ВСУ. <…> Важный оплот может пасть [Курахово]», — отмечают авторы материала. Слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В настоящий момент активные бои проходят на кураховском направлении. Военкоры РФ писали, что ВСУ рискуют оказаться в полном окружении. Журналисты отмечали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о больших потерях в зоне конфликта. Причем ВСУ при помощи беспилотников уничтожают своих же бойцов, которые бегут с поля боя, рассказывал один из военнопленных украинских солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские военные продолжают сталкиваться с проблемой нехватки бойцов. Ситуацию усугубляют участившиеся случаи дезертирства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy, отмечая, что Курахово может пасть. Журналисты называют его «важным оплотом». «Украине предстоят сложные времена в связи с проблемой дезертирства среди солдат ВСУ. <…> Важный оплот может пасть [Курахово]», — отмечают авторы материала. Слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В настоящий момент активные бои проходят на кураховском направлении. Военкоры РФ писали, что ВСУ рискуют оказаться в полном окружении. Журналисты отмечали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о больших потерях в зоне конфликта. Причем ВСУ при помощи беспилотников уничтожают своих же бойцов, которые бегут с поля боя, рассказывал один из военнопленных украинских солдат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям