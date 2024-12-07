Украинские военные продолжают сталкиваться с проблемой нехватки бойцов. Ситуацию усугубляют участившиеся случаи дезертирства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy, отмечая, что Курахово может пасть. Журналисты называют его «важным оплотом».
«Украине предстоят сложные времена в связи с проблемой дезертирства среди солдат ВСУ. <…> Важный оплот может пасть [Курахово]», — отмечают авторы материала. Слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящий момент активные бои проходят на кураховском направлении. Военкоры РФ писали, что ВСУ рискуют оказаться в полном окружении. Журналисты отмечали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о больших потерях в зоне конфликта. Причем ВСУ при помощи беспилотников уничтожают своих же бойцов, которые бегут с поля боя, рассказывал один из военнопленных украинских солдат.
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