«Важный оплот может пасть»: на Западе предрекли Украине тяжелые дни

Seznam zpravy: ВСУ рискуют потерять Курахово из-за дезертирства
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ВСУ рискуют потерять Курахово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные продолжают сталкиваться с проблемой нехватки бойцов. Ситуацию усугубляют участившиеся случаи дезертирства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy, отмечая, что Курахово может пасть. Журналисты называют его «важным оплотом».

«Украине предстоят сложные времена в связи с проблемой дезертирства среди солдат ВСУ. <…> Важный оплот может пасть [Курахово]», — отмечают авторы материала. Слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящий момент активные бои проходят на кураховском направлении. Военкоры РФ писали, что ВСУ рискуют оказаться в полном окружении. Журналисты отмечали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о больших потерях в зоне конфликта. Причем ВСУ при помощи беспилотников уничтожают своих же бойцов, которые бегут с поля боя, рассказывал один из военнопленных украинских солдат.

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Украинские военные продолжают сталкиваться с проблемой нехватки бойцов. Ситуацию усугубляют участившиеся случаи дезертирства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy, отмечая, что Курахово может пасть. Журналисты называют его «важным оплотом». «Украине предстоят сложные времена в связи с проблемой дезертирства среди солдат ВСУ. <…> Важный оплот может пасть [Курахово]», — отмечают авторы материала. Слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В настоящий момент активные бои проходят на кураховском направлении. Военкоры РФ писали, что ВСУ рискуют оказаться в полном окружении. Журналисты отмечали, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о больших потерях в зоне конфликта. Причем ВСУ при помощи беспилотников уничтожают своих же бойцов, которые бегут с поля боя, рассказывал один из военнопленных украинских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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