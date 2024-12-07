Освобождение Курской области и смена руководства: заявления Хинштейна на новом посту

Сегодня, 7 декабря, Александр Хинштейн, исполняющий обязанности губернатора Курской области, был официально представлен региональному правительству. Торжественная церемония прошла в здании областной администрации. После назначения Хинштейн заявил, что надеется на скорое освобождение курской земли и указал на то, что планов по замене правительства региона у него нет. Главные заявления Хинштейна на новом посту — в материале URA.RU.
Курская область будет освобождена очень быстро
Хинштейн во время своего первого брифинга в Курской области выразил уверенность в том, что территория региона будет скоро освобождена. Врио главы области подчеркнул, что предстоит значительная задача по реконструкции поврежденной инфраструктуры.
«Конечно, ситуация здесь очень непростая. <...> Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», — сказал Хинштейн журналистам.
Жители Курской области не должны оставаться со своими проблемами одни
Хинштейн подчеркнул, что ни один житель региона не должен оставаться без поддержки. По словам губернатора, основой его деятельности являются принципы законности и справедливости, а также открытости.
«Ни один человек, ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. Власть должна быстро уметь слышать людей», — рассказал Хинштейн.
Хинштейн не намерен торопиться менять правительство области
Хинштейн заявил о своем стремлении лично встретиться с каждым членом правительства региона до начала своей деятельности. Он подчеркнул, что будет избегать поспешных изменений в руководстве Курской области.
«Не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я очень внимательно познакомлюсь с каждым из членов правительства, руководителями региона», — сказал Хинштейн.
Хинштейн пообещал работать максимально открыто
Врио губернатора Курской области выразил намерение осуществлять свою деятельность с максимальной открытостью. «Я буду стараться работать максимально открыто», — заявил он. Хинштейн подчеркнул, что он является автором закона о госпабликах (он обязывает официальные структуры вести аккаунты в соцсетях) и обязан не только соблюдать установленные нормы, но и своим личным примером показывать, насколько важен этот закон.
Хинштейн рассчитывает на поддержку федеральных коллег
Хинштейн, выразил надежду на получение поддержки от федерального правительства. Он отметил, что встретился с рядом вице-премьеров и ключевыми министрами РФ, а также другими высокопоставленными федеральными чиновниками.
«С федеральным центром начал уже самым активным образом работать <…>. Я очень рассчитываю в своей работе, конечно же, на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег», — сказал Хинштейн.
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