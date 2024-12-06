06 декабря 2024

Мэр Шадринска Мокан угощал горожан кашей с гусем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс повара Игоря Гришечкина. Челябинск, каша из топора
Шадринцы попробовали купеческую кашу на фестивале Фото:

Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан кормил кашей жителей и гостей города во время фестиваля «Шадринский гусь». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Шадринска.

«Антон Мокан угощал шадринцев купеческой кашей с гусем на сегодняшнем фестивале», — рассказали в telegram-канале администрации. Каша готовилась три часа, после чего мэр города надел фартук и встал на раздачу.

Этнокультурный фестиваль «Шадринский гусь» собирал гостей 7 декабря. На мероприятии проходил конкурс «Лучшее блюдо из мяса птицы», а особенным моментом стала презентация главного деликатеса — Шадринского гуся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан кормил кашей жителей и гостей города во время фестиваля «Шадринский гусь». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Шадринска. «Антон Мокан угощал шадринцев купеческой кашей с гусем на сегодняшнем фестивале», — рассказали в telegram-канале администрации. Каша готовилась три часа, после чего мэр города надел фартук и встал на раздачу. Этнокультурный фестиваль «Шадринский гусь» собирал гостей 7 декабря. На мероприятии проходил конкурс «Лучшее блюдо из мяса птицы», а особенным моментом стала презентация главного деликатеса — Шадринского гуся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...