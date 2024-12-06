Шадринцы попробовали купеческую кашу на фестивале
Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан кормил кашей жителей и гостей города во время фестиваля «Шадринский гусь». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Шадринска.
«Антон Мокан угощал шадринцев купеческой кашей с гусем на сегодняшнем фестивале», — рассказали в telegram-канале администрации. Каша готовилась три часа, после чего мэр города надел фартук и встал на раздачу.
Этнокультурный фестиваль «Шадринский гусь» собирал гостей 7 декабря. На мероприятии проходил конкурс «Лучшее блюдо из мяса птицы», а особенным моментом стала презентация главного деликатеса — Шадринского гуся.
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