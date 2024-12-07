В США запаниковали из-за экономической и военной мощи России

Аналитик Чахоян: если мы не остановим Россию, то она доберется до США
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США боятся военной мощи России, отметил аналитик
США боятся военной мощи России, отметил аналитик Фото:

Россия по-прежнему обладает экономической и военной мощью, необходимыми для продолжения СВО. Если у США так и не получится что-то противопоставить Москве, то российские войска якобы могут оказаться в Вашингтоне. Об этом заявил академический директор Амстердамского университета, аналитик Эндрю Чахоян.

«У России все еще есть экономические средства и огневая мощь, чтобы продолжать СВО. Если нам не удастся остановить Москву, то это лишь вопрос времени, когда они достигнут наших берегов», — передает The New York Post слова аналитика. Он также отметил, что Украина на текущий момент имеет ограниченные ресурсы в конфликте с Россией. 

Ранее американский эксперт в области политологии Эндрю Михта выразил мнение, что в текущем конфликте Россия демонстрирует преимущество над Украиной в соотношении четыре к одному и готова на долгосрочное противостояние. Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, то Украина может потерпеть поражение. Также Михта указал на необходимость оказания Украине поддержки со стороны НАТО и других союзных стран.

При этом Кремль не раз говорил, что готов пойти на переговоры, если этого захочет Киев. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия после конца СВО не будет нападать на страны НАТО

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Россия по-прежнему обладает экономической и военной мощью, необходимыми для продолжения СВО. Если у США так и не получится что-то противопоставить Москве, то российские войска якобы могут оказаться в Вашингтоне. Об этом заявил академический директор Амстердамского университета, аналитик Эндрю Чахоян. «У России все еще есть экономические средства и огневая мощь, чтобы продолжать СВО. Если нам не удастся остановить Москву, то это лишь вопрос времени, когда они достигнут наших берегов», — передает The New York Post слова аналитика. Он также отметил, что Украина на текущий момент имеет ограниченные ресурсы в конфликте с Россией.  Ранее американский эксперт в области политологии Эндрю Михта выразил мнение, что в текущем конфликте Россия демонстрирует преимущество над Украиной в соотношении четыре к одному и готова на долгосрочное противостояние. Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, то Украина может потерпеть поражение. Также Михта указал на необходимость оказания Украине поддержки со стороны НАТО и других союзных стран. При этом Кремль не раз говорил, что готов пойти на переговоры, если этого захочет Киев. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия после конца СВО не будет нападать на страны НАТО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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