Shaman посетил «Песню года» вместе с новой спутницей
Певец Shaman пришел на премию «Песня года» в костюме князя Владимира. Его сопровождала новая спутница, Асият Сайгидова.
«Shaman появился на премии в образе князя Владимира со спутницей», — сообщает telegram-канал «Звездач». Певец поделился с журналистами непростыми испытаниями, с которыми столкнулся за прошедший год, включая утрату близкого друга и пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, а также тяжелый развод.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.