Shaman появился на премии в образе князя Владимира со спутницей. Видео

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Shaman посетил «Песню года» вместе с новой спутницей
Shaman посетил «Песню года» вместе с новой спутницей Фото:

Певец Shaman пришел на премию «Песня года» в костюме князя Владимира. Его сопровождала новая спутница, Асият Сайгидова

«Shaman появился на премии в образе князя Владимира со спутницей», — сообщает telegram-канал «Звездач». Певец поделился с журналистами непростыми испытаниями, с которыми столкнулся за прошедший год, включая утрату близкого друга и пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, а также тяжелый развод.

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Певец Shaman пришел на премию «Песня года» в костюме князя Владимира. Его сопровождала новая спутница, Асият Сайгидова.  «Shaman появился на премии в образе князя Владимира со спутницей», — сообщает telegram-канал «Звездач». Певец поделился с журналистами непростыми испытаниями, с которыми столкнулся за прошедший год, включая утрату близкого друга и пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, а также тяжелый развод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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