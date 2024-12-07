ФСБ предотвратила крупный теракт в Дагестане

Сотрудники УФСБ по Республике Дагестан и МВД по региону задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан (РД) во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — цитируют РИА Новости силовиков. Там добавили, что у них изъято два самодельных взрывных устройства (СВУ), большое количество химикатов для производства взрывчатки, оружие и боеприпасы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Дагестане была предотвращена серия террористических актов благодаря задержанию пяти сторонников ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ). Самому старшему было 34 года, а самому младшему 19.
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